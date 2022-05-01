Kara Ailesinden Taziye Teşekkürü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde mübarek Ramazan Kadir gecesinde hayatını kaybeden Kara ailesinin büyüğü Leyli Kara'nın ailesi taziye teşekkür mesajı paylaştı.

Kara ailesi adına Yunus Kara’nın yayımladığı teşekkür mesajında;

"Değerli aile büyüğümüz Annemiz Leyli Kara’nın vefatı vesilesiyle ilk dakikalardan itibaren bizleri yalnız bırakmayarak acımızı paylaşan, tüm eş, dost akraba ve hemşerilerimiz, gerek cenaze törenine ve gerekse taziyemize katılarak veya telefonla bizleri arayarak bu acı günümüzde ailemizi yalnız bırakmadılar, bu konuda her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz.

Gerek il dışından, gerek il içinden, uzaktan yakından cenazemize katılan, taziye ziyaretinde bulunan, mesaj gönderen, telefonla başsağlığı dileyen, internet ve sosyal medya aracılığı ile mesajlarını ileten, definden önce ve definden sonra taziyemize gelip acımızı paylaşan, dualarını esirgemeyen, akrabalarımıza, dostlarımıza, arkadaşlarımıza, hemşerilerimize, siyasi parti temsilcilerimize, esnaf ve tüccarlarımıza, STK başkanlarımıza, kamu kurum ve kuruluşlarımızın yetkililerine, spor camiasına, iş dünyasına, eğitim camiasına, Van ve Hakkari’deki basın mensuplarına, kentin kanaat önderlerine, aşiret liderlerine, ada başkanlarımıza, ve daha hatırlayamadığımız tüm dostlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz.