Kapıköy'ün girişinde sorun yumağı…

Türkiye'nin İran'a açılan sınır kapılarından biri olan Van Kapıköy Sınır Kapısı'nın girişinde ciddi sorunlar yaşanıyor. Açıldığı günden bu yana giriş kısmında yaşanan sorunlarla gündemdeki yerini koruyan Van Kapıköy Sınır Kapısı'nda sorunlar bitmek bilmiyor.

GENEL 20.10.2022, 09:37 20.10.2022, 09:41
Kapıköy'ün girişinde sorun yumağı…

İran ile en uzun sınır hattına sahip Van'da komşu ülkeyle ticaretin daha da geliştirilmesi amacıyla modernize edilen ve 2019 yılında düzenlenen resmi törenle hizmete açılan Kapıköy Gümrük Kapısı'nın girişinde sorunlar gün geçtikçe artıyor.

İran tarafından Türkiye'ye geçiş yapmak isteyen turistler ve Kapıköy Sınır Kapısı'nda saatlerce beklemek zorunda kalan vatandaşlar, tuvalet ihtiyaçlarını bile kapıları olmayan derme çatma kulübelerde ve dere kenarında gidermek zorunda kalıyor. İran ile Van arasındaki geçişi sağlayan Kapıköy Sınır Kapısı'ndan geçmek isteyenler, saatlerce kuyrukta beklerken, yemek ihtiyaçlarını alanda kurulan derme çatma barakalarda giderirken, tuvalet ihtiyaçlarını ise, kulübelerde ve dere kenarında gidermek zorunda kalıyor.

112 milyon liralık yatırımla gümrük sahası 18 bin metrekareden 70 bin metrekareye çıkarılan Kapıköy Sınır Kapısı'nda yaşanan sorunlar, kapıdan geçiş yapmak isteyenleri canından bezdiriyor.

Özellikle WC ve mescit gibi sorunların yaşandığı kapıda, sağa sola gelişi güzel atılan çöpler ise dikkatleri çekiyor. 24 Mart 2020'de Koronavirüs tedbirleri kapsamında araç ve yaya geçişlerine kapatılan Türkiye'nin İran'a açılan Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı, bu dönemde yaklaşık olarak 14 ay kapalı kalmış ve açılması için sürekli kampanyalar başlatılmıştı.

Van ve bölge ticareti açısından önemli bir konuma sahip olan Kapıköy Sınır Kapısı, yaşanan sorunlarla gündeme geliyor. Özellikle WC ve mescit anlamında ciddi sorunlar yaşanırken, kapıyı kullanan vatandaşlar, bu sorunların biran önce ortadan kaldırılması çağrısında bulundu.

KAPIKÖY GÜMRÜK KAPISI

Kapıköy Hudut Kapısı'nın modernizasyon projesiyle gümrük sahasına 100 milyon liralık yatırım yapılmıştı. Ticaret erbabına daha iyi hizmet verebilmek amacıyla gümrük sahası 18 dönümden 70 dönüme genişlettirilirken, yaklaşık 14 bin metrekare kapalı alana sahip yeni gümrük tesislerinde, idari ve ticari binalar, arama hangarı, kaçak eşya ambarı, teknik bina, 3 giriş-3 çıkış olmak üzere toplam 6 muayene peronu, yaya yolu ve yolcu salonları inşa edildi ve 2019 yılında hizmete açıldı.

Vanbölgegazetesi

Yorumlar (1)
Vanlı 3 saat önce
Van’da yönetici olmadığı için memleket sorunlarla boğuşuyor,bir kısmı dağa çalışıyor,bir kısmıda ihalelere .!!!
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