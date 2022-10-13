Kandaşoğlu: Van'ın makûs talihini yenmek için aday oldum

Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Zahir Kandaşoğlu, seçim öncesi çalışmalarını hızlandırırken, bir yandan da Van ile ilgili düşüncelerini paylaştı. Van'ın yeniden refah seviyesinin yükseltilmesi için her anlamda yeniden bir kalkınma sürecini hayata geçireceklerini belirten Kandaşoğlu, yapacağı çalışmaları tek tek anlattı.

"VAN'IN YÜKÜNÜ SIRTLAYACAĞIZ"

Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı sürecinde yaptığı çalışmaların bu günde takdir topladığını, gerek Van halkına, gerekse odaya üye olan her bireyin hakkını korumak, onlara karşı sorumlulukların yerine getirmek için gece gündüz demeden çalışacaklarını belirten Kandaşoğlu, "Kim ne derse desin. Van ilinin yükünü sırtlayacağız. Sahada küçük büyük demeden herkesin yanında olacağız. Herkes için moral ve enerji kaynağı olacağız. Van Ticaret ve Sanayi Odası, üyelerinin dışında Van'da yaşayan 1 milyon 200 bin nüfusa karşı da sorumludur. Çoğumuz onlar sayesinde iş yapıyor, onlar sayesinde para kazanıyoruz. Odanın yapacağı çalışmalar onların da yaşam kalitesini etkilemelidir. Bu bilinçle çalışıyoruz" dedi.

"FESTİVALLER VAN'IN CAN DAMARIDIR"

Kentin değerlerinin öne çıkarılmasında festivallerin önemine değinen Zahir Kandaşoğlu, seçildiği takdirde başkanlık yaptığı dönemde olduğu gibi Van'ı yine bu alanda gözde bir şehir haline getireceklerini söyledi. Kandaşoğlu, "Festivaller kent ve ekonomisini canlı tutar. Kentin tanıtımında önemli rol oynar. Kentin değerlerini öne çıkarır.

VANTSO olarak yapacağımız işlerden biri de Van Kahvaltısı ve Otlu Peyniri Festivali düzenlemek olacak. Uluslararası üne sahip şefler ve gurmeler Van'da ağırlanacak. Öte yandan her yıl Erbil'de Van Markaları Fuarı düzenleyeceğiz. Değer ve ürünlerimizi Erbil'e taşıyacağız. Değerlerimizi tanıtacağız, ürünlerimiz için pazar oluşturacağız. Van'da büyük yatırımlar yapmak için ortak girişimciler bulacağız. Gençleri ve kadınları ön planda tutacağız. Kültür ve sanatın kalkınmadaki rolünü iyi biliyoruz. Bunun için projelerimiz hazır. Her yıl "Urartu Kültür ve Sanat Festivali" adı altında etkinlikler düzenleyeceğiz. Urartuları dünyaya tanıtacağız. Gelecek 4 yıl içinde bir yılın Urartu Yılı olması için çalışacağız" diye konuştu.

"ORTAK AKIL KÜLTÜRÜNÜ GELİŞTİRECEĞİZ"

Van'ın makus talihini yenmek için tüm kurumlarla samimi ve dürüst bir şekilde iş birliği yapacaklarını belirten Kandaşoğlu, "Bunun için ortak akıl kültürünü geliştireceğiz. Tüm paydaşlarla birlikte yürüyeceğiz. VANTSO, Van'ın faydasına olacak her iş için elini taşın altına koyacak. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ortak aklımız birliktelik, ortak noktamız Van olacak. Ekonomide, çevrede, inovasyonda, turizmde, ticarette, sanayide, sanatta, eğitimde, kent kültürü ve estetiğinde; A'dan Z'ye her alanda Van için ortak akıl ve birliktelik için beyaz liste diyoruz" ifadelerini kullandı.

"VAN'A ÖZEL HASTANE KAZANDIRACAĞIZ"

Van'ın özel hastane ihtiyacını gidermek için Van'a özel bir hastane kazandıracaklarını belirten Kandaşoğlu, Vanlı hastaların artık şifa için dışarı gitmek zorunda kalmayacağını söyledi. Kandaşoğlu, "Van Ferit Melen Havaalanı'na gidin bakın, yolcuların yüzde 25'i tedavi olmak için Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya'ya giden insanlar...

Biz bunun için Van'a tam donanımlı özel hastane kazandıracağız. Hastanemiz Avrupa'dan hasta kabul edecek düzeyde olacak. Benim için Van'a, Ekonomi Üniversitesi, Tam Donanımlı Özel Hastane ve Yazılım Geliştirme Merkezi kazandırmadıktan sonra Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı yapmanın çok da anlamı olmaz. Ben Van'a bunları kazandırmak için adayım. Asıl marifet zoru başarmaktır. Ben buna talibim" dedi.

"SÜPER KENT OLMANIN YOLU SÜPER LİG'DEN GEÇER"

Van'ın tanıtımı ve birleştirici yönüyle Vanspor'un önemine değinen Kandaşoğlu, "Vanspor, Van'ın bir değeri ve markasıdır. Van'ın en önemli tanıtım aracıdır. Bu memlekete çok şey kazandırmıştır. Van'ı birçok insan Vanspor sayesinde görmüş ve tanımıştır. Ne olursa olsun Vanspor'a kesinlikle kayıtsız kalmayacağız. Süper kent olmanın yolu Süper Lig'den geçer. Biz bunun farkındayız. Bunun için dün olduğu gibi bugün de, yarın da Vanspor'a olan desteğimiz devam edecektir" diye konuştu.

"VAN VE ERBİL'İ KARDEŞ ŞEHİR İLAN EDECEĞİZ"

Van'ın ekonomik, sosyal ve kültürünün gelişmesi için Van ve Erbil'i 'Kardeş Şehir' ilan edeceklerini belirten Kandaşoğlu, "Van ile Erbil'i kardeş şehir ilan edeceğiz. Bu kardeşlik kağıt üzerinde kalmayacak. Ekonomik, sosyal ve kültürel işbirliğine dönüşecek. İlk yapacağız iş Erbil Ticaret Odası Yönetimini Van'da ağırlamak olacak. Onlarla Van - Erbil İş Forumunu düzenleyeceğiz. İran pazarı Van'ımızda bir çok sektöre büyük bir hareketlilik kazandırmıştır. Turizm Van için en önemli sektördür.

Bu alanda çok büyük çalışmalar yapmak lazım. Bizler her zaman söylüyoruz. Ticaretin siyaseti, dini, ırkı olmaz. Ticaretin önündeki tüm engeller kalkmalı. Komşu ülkelerin tüm gümrük kapıları açık olmalı. Seçim ofisimizin açılışına katılan her siyasi görüşe sahip binlerce tüccarın olması bu durumun kanıtıdır. Başkanlığım dönemimde; Şu anda Kapıköy'den Kapıkule'ye 9 sınır kapısı, 2 gümrük müdürlüğü, 2 tır parkı ve 1 adanın işletmesini yapan Gümrük ve Turizm İşletmeleri AŞ'nin yüzde 5 hissesini VATSO'ya kazandırdım.

Bunlara Gürbulak da dahil 3 kapı daha eklenecek. Dünyada bir ilki gerçekleştireceğiz. Sınır kentleri bir araya gelip Sınır Kentler Birliği'ni kuracağız. Kentler olarak tüm kapılarımızı 24 saat açık tutacağız. Ekonomik alanda işbirliği yapacağız. Sınır Ticareti önündeki engellerin kaldırılması için birlikte mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"VAN ÖRNEK SINIR KENT OLACAK"

Van Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerini kazanması halinde, başkanlıkları döneminde dış ticarette atılım dönemi olacağını vurgulayan Kandaşoğlu, "Dış Ticaretle ilgili projelerimiz hazır. Sınır Kentler Birliği, VATSO İhracatçılar Meclisi, Van Gölü Havzası İhracatçılar Birliği, Uluslararası Van Markaları Fuarı projelerimiz hep Dış Ticarete yönelik projeler. Bu projelerin hepsini hayata geçireceğiz. Van örnek sınır kent olacak.

Vanlı ihracat yapmaktan korkmayacak, Çünkü yol gösterici kurumlara sahip olacağız. İş insanlarımızı Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'na (DEİK) üye olmaları için teşvik edeceğiz. Eximbank'ın Van'da şube açmasını sağlayacağız. Kısacası Van için yapacağınız çok iş var" dedi.

"İHRACAT VARSA, KALKINMA DA VARDIR"

Van'ın son yıllardaki ihracat potansiyelinin ve rakamlarının içler acısı olduğuna değinen Kandaşoğlu, bunun için "Van İhracatçılar Meclisini" kuracaklarını söyledi. Kandaşoğlu, "Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığımın ilk yılında oda bünyesinde "Van İhracatçılar Meclisini" kuracağız. Bu Meclis, Van Gölü Havzası İhracatçılar Birliği'nin (VAİB) temelini oluşturacak. İhracat varsa kalkınma vardır. Sınır kenti Van'a yıllık 60 milyon Dolar ihracat yakışmıyor. Van Serbest Bölgesi Van Gölü Havzası İhracatçılar Birliği Dışişleri Bakanlığı Yurtiçi Temsilciliği Van'a şart. Bunları Van'a kazandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışacağız.

için yapacağınız çok iş var. Sevgili Vanlılar, en iyi oda yaptığı ve yapacağı projelerle kentin ekonomisini değiştiren odadır. Van maalesef Türkiye'nin en yoksul ilidir. Yıllık ihracatı 60 milyon Doları geçmiyor. Maalesef dış ticarette durumumuz bu. Gaziantep, Hatay ve Şırnak dışında Van da dahil çoğu sınır kentte yıllık ihracat rakamı 100 milyon doları aşmıyor. Acı ama gerçek tablo bu. Halbuki Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Van'ın 2023 ihracat hedefini 1 milyar dolar olarak belirlemişti" diye konuştu. Ben Van'ın bu makus talihini yenmek için Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına adayım" diye konuştu.

"VAN İKTİSADİ KALKINMA VAKFI'NI KURACAĞIZ"

Van'ın dışında yaşayan insan kaynağını yeniden harekete geçirerek, bu potansiyeli en güzel şekilde değerlendirmek için Van İktisadi Kalkınma Vakfı'nı kuracaklarını belirten Kandaşoğlu, "Vanlı olup, Van dışında yaşayan ciddi insan kaynağına sahibiz. Bunlardan kimi iş insanı, kimi bürokrat, kimi ise akademisyen. Bu insan kaynağından istifade etmek için Van Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde Van İktisadi Kalkınma Vakfı'nı (VİKAV) kuracağız" ifadelerini kullandı.

"GÜNEŞ ENERJİSİ KOOPERATİFİ" KURACAĞIZ

Kandaşoğlu, "Van en verimli doğal kaynağa sahip olmasına rağmen bundan yeterince istifade edemiyor. Van Ticaret ve Sanayi Odası'nda ilk yapacağımız işlerden biri de Güneş Enerjisi Kooperatifi kurmak olacak. Herkes, sermayesi ölçüsünde kuracağımız kooperatife üye olabilecek" dedi.

"EN BÜYÜK SERMAYEMİZ GENÇLER OLACAK"

Van'ın geleceği açısından genç yatırımcı potansiyelinin en iyi şekilde değerlendirilmesi ve desteklenmesinin elzem olduğuna değinen Kandaşoğlu, bu önemli sermayeye her türlü desteği vermek gerektiğini ifade etti. Kandaşoğlu, "Van halkının bundan sonra en büyük sermayesi gençler olacak. Yapılacak çalışmaları, inşallah sık dokuyup elekten geçirerek yapılacağına inanıyorum. Gençlere sözüm olsun, gece gündüz demeden sizlerle yürüyeceğim. Yaptığımız ziyaretlerde Van gençliğinin sahada ne gibi harikalar yarattığını görünce büyük bir gurur duyuyorum. Gençleri ziyaret edince büyük bir mutluluk duyuyoruz. Çünkü hepsi ayrı ayrı bir kalite ve yenilik yaratıyorlar" diye konuştu.

"SERMAYE GÖÇÜNÜ DURDURMALIYIZ"

Van'ın özellikle deprem sonrası yaşanan sermaye göçüde atıfta bulunan Kandaşoğlu, bunun Van'ın en büyük sorunlarından biri olduğunu söyledi. Kandaşoğlu, sermaye göçünün önüne geçmek için canla başla çalışacaklarını belirterek, "Van'ın en büyük sorunlarından biri de SERMAYE GÖÇÜ. Bunun önüne geçmek zorundayız. Yoksa bu göç durmaz. İstiyoruz Van'da kazanılan para Van'da kalsın. Van'ın depremden bu yana ilk kez nüfusu azaldı. Umudunu yitiren insan göç eder. Ben ve arkadaşlarım sorumluluğumuzun farkındayız. Umutları yeniden yeşertmek için Van Ticaret ve Sanayi Odası'nı yönetmeye talibiz. Bu yüzden vizyonumuzu geniş, çıtamızı yüksek tutuyoruz" dedi.

"TARIM VE HAYVANCILIK YENİDEN HAYAT BULACAK"

Geçmişte Van'ın gerek tarım gerekse hayvancılık alanında Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biri olduğunu belirten Kandaşoğlu, "Bunu yeniden canlandırmak için yeni projeleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığım döneminde oda bünyesinde "Tarım ve Hayvancılık Proje Geliştirme Merkezi" kuracağız. Merkez, proje üretecek ve çiftçiye ücretsiz danışmanlık hizmeti verecek. Burada Van YYÜ'nün insan kaynağından istifade edeceğiz. Bu konuda hocalarımız hazır. Çünkü tarım ve hayvancılık Van'ın ekonomisinin gelişmesinde ki en büyük lokomotifidir. Bunu yeniden hayata geçirmemiz lazım" şeklinde konuştu.

Van Bölge Gazetesi