Kandaşoğlu: Van'da uçak şirketi kuracağız!

Van'dan Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlere uçak seferlerinin oldukça az olması ve pahalı olması gündemdeki yerini korurken, Doğu Şirketler Grubu Başkanı ve aynı zamanda Van Ticaret ve Sanayi İş Dünyası Başkanı Zahir Kandaşoğlu'dan yeni bir açıklama geldi.

Başkan Kandaşoğlu, kentte uçak seferlerinin az ve bilet fiyatlarının yüksek olmasının bir krize dönüştüğünü ifade ederek, "Uluslararası uçak kiralama işi yapan kişilerin görüşünü aldık.

Dediler ki, Van için bir kaç sabit uçuş izni alabilirseniz, bir şirket kurun, uçak kiralama işi hallolur. İnşallah Van Sanayi ve Ticaret Odası Başkanlığı'mda Van'a bir uçak şirketi kazandıracağız. Şirket çok ortaklı olacak. İsteyen herkes hissedar olabilecek. Şirket sayesinde diğer uçak şirketlerinin keyfi uygulamalara son vereceğiz. Van bu işi yapacak güçte. Başaracağız" dedi. Kandaşoğlu, düşüncelerinin gerçekleşmesi neticesinde uçaklarda ayran aşı ikramlarının da olacağını dile getirdi.

Bölgegazetesi