Kandaşoğlu: Van'da uçak şirketi kuracağız!

Son günlerde Van'da yaşanan hava yolu ulaşımındaki sıkıntılar ve uçak sorunları nedeniyle bir açıklama yapan Van Ticaret ve Sanayi İş Dünyası Başkanı Zahir Kandaşoğlu, kurmayı planladıkları uçak şirketi aracılığıyla bu sorunun çözeceklerini dile getirdi.

GENEL 16.06.2022, 09:39
Kandaşoğlu: Van'da uçak şirketi kuracağız!

Van'dan Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlere uçak seferlerinin oldukça az olması ve pahalı olması gündemdeki yerini korurken, Doğu Şirketler Grubu Başkanı ve aynı zamanda Van Ticaret ve Sanayi İş Dünyası Başkanı Zahir Kandaşoğlu'dan yeni bir açıklama geldi.

Başkan Kandaşoğlu, kentte uçak seferlerinin az ve bilet fiyatlarının yüksek olmasının bir krize dönüştüğünü ifade ederek, "Uluslararası uçak kiralama işi yapan kişilerin görüşünü aldık.

Dediler ki, Van için bir kaç sabit uçuş izni alabilirseniz, bir şirket kurun, uçak kiralama işi hallolur. İnşallah Van Sanayi ve Ticaret Odası Başkanlığı'mda Van'a bir uçak şirketi kazandıracağız. Şirket çok ortaklı olacak. İsteyen herkes hissedar olabilecek. Şirket sayesinde diğer uçak şirketlerinin keyfi uygulamalara son vereceğiz. Van bu işi yapacak güçte. Başaracağız" dedi. Kandaşoğlu, düşüncelerinin gerçekleşmesi neticesinde uçaklarda ayran aşı ikramlarının da olacağını dile getirdi.

Bölgegazetesi

Yorumlar (11)
Murat aslan 7 saat önce
Yapsa yapsa zahir başkan yapar gerisi boş ter lo
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Babadar 6 saat önce
Sayın Zahir Kandaşoğlu başkanım siz Van ımızın gururusunuz
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Vanlı 6 saat önce
Tebrikler.
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hEWFBFJAKJFNA 8 saat önce
VAYYYYY A.... O KADAR ÇALMIŞLAR Kİ ŞİRKET KURcAK KADAR!!!!!!
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van 65 8 saat önce
YAVAŞ BAŞKAN BU GİDİŞLE SEN UZAYADA ARAÇ GÖNDERİRSİN...
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Sedo 4 saat önce
Yavaş gel abe heyran ara sokakta sin
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Güzel VANNNN 3 saat önce
Bir doğulu bir van li olaraktan bu düşüncenizi saygı ile karşılıyorum.Bu memlekete bir çöp kadar faydası olmayan o kadar insan varki.Bakiyorum yorumlara dalga geçenler bile var.Zaten bizin insanımızın kusuru bu memlekettin gerçek sahibi olan Vanlı biri bisey yaptı mı hemen dalga geçmek yabancı olsa herkes ayakta alkışlar helal olsun der.Bizlere vanlı olaraktan gurur duyduk inşAllah düşüncelerinizi gerceklestirirsinizde bu vanliyim deyip te eleştirenler de utanır
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Mahsun karavil 1 saat önce
Yaptıkların yapacaklarin garantisidir sayın başkanım seninleyiz başkanım
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