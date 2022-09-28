Kandaşoğlu, sosyal medya anketinde rakiplerini geride bıraktı

İş insanı Zahir Kandaşoğlu açılışını yaptığı seçim ofisinde izdiham yaşanırken, destekler tüm platformlarda gelmeye devam ediyor. Adayların kıyasıya mücadele ettikleri seçim öncesinde Kandaşoğlu adeta odaya göz kırptı. Son olarak Sercan Yörük isimli twitter kullanıcısının kendi hesabından takipçilerine, 'Her biri hepimiz için çok değerli, kim kazanır?' başlığıyla anket düzenledi.

852 kullanıcının katıldığı oylamada beyaz listede Van TSO seçimlerine girecek olan Zahir Kandaşoğlu, yüzde 48 oy alarak anketten birinci isim olarak çıktı.

Ankette, Sarı listeden seçime girecek Faruk Biner yüzde 23'lük oy alırken, Mavi liste adayı Necdet Takva yüzde 21, kırmızı liste adayı İzzet Çoban ise yüzde 8 oy aldı.

Seçim sonuçları ne olur bilinmez ancak, Zahir Kandaşoğlu'nun seçim ofisi açılışı ile sosyal medyadan aldığı desteklere bakılırsa seçime bir adım önde girmesi bekleniyor.

VanHakimiyet