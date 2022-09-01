Kandaşoğlu, Seçimi biz kazanacağız odayı esnaf ve tüccar yönetecek

Çaldıran ilçesinde esnaf ve tüccarı ziyaret eden Kandaşoğlu Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) seçimleri için destek isterken ilçede seçimden sonra yapacağı çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Esnaftan seçim için söz alan Kandaşoğlu seçim çalışmalarının kent geneli devam edeceğini açıkladı.

VAN TİCARET VE SANAYİ ODASI SİYASİ ÜSTÜ BİR MESLEK ODASIDIR

Çaldıran ilçesinde esnaf tarafından karşılanan Kandaşoğlu ilçede ekonomi anlamında yaşanan sorun ve sıkıntıları dinleyerek birlikte çözüm üretebileceklerini söyledi. Kandaşoğlu, “15 Ekim 2022 tarihinde Ticaret ve Sanat Odasının seçimleri var. Van Ticaret ve Sanayi Odası siyasi üstü bir meslek odasıdır. Yalnız Van için değildir, Van’a bağlı olan bütün ilçeler içinde önemlidir, esnaf ve tüccar için çok önemsenen bir meslek kuruluşudur. Bu sebeple meslek kuruluşu, kırsal kesimleri çok ciddi bir şekilde ilgilendiriyor.

Bugün Çaldıran ilçemizi ziyaret ederek seçim startını verdik. İlçemizde çok kıymetli ağabeylerimiz, ilçemizi ziyaret ederek Ziraat Odası Başkanı Nasip Topçu ile seçim çalışmalarına ilçemizde başladık. Oda seçimine girmemizin tek amacı esnaf ve tüccarımızı kalkındırmak, sınır ticareti oluşturmak, bu Ticaret ve Sanayi odalarının yapması gereken bir iş maalesef Van’da bu yapılmıyor, ilçede hizmet veren, Van’a yıllarını vererek iş imkanları, istihdam alanları oluşturmaya çalışan esnaf ve tüccarlarımızın da desteğiyle bu seçimde birlikte yola çıkacak ve yeni bir Van için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz” dedi.

Kandaşoğlu’na Çaldıran esnafından tam destek verdiklerini ifade eden Nasip Topçu ise, Bugün Başkanımız Çaldıran ilçemizi ziyaret ederek, seçimle ilgili destek istedi, bizde bu anlamda, ilçe esnaf ve tüccarı olarak tam destek vererek Van’da yeni bir dönem başlatacağımıza inanıyorum. Daha önceden Van TSO’nun ilçemizde şubesi vardı, seçim sonrası kapatıldı. İlçe halkı bunu hak etmiyordu, bu nedenle bu seçimde oyumuz Zahir Kandaşoğlu’ndan yana olacak” diye konuştu.

VanBasın