Kandaşoğlu: Hizmet için aday olduk

Van Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerine 4-5 ay gibi kısa bir zaman kala adaylar da bir bir ortaya çıkıyor. Söz konusu adaylar arasında en dikkat çeken isimlerden biri geçmiş dönemde Van TSO Başkanlığı'nı yapan Zahir Kandaşoğlu. Görev yaptığı süre zarfında mevcut hizmet binasının yapılmasında büyük emeği olduğunu belirten Kandaşoğlu, yine başkanlığı sürecinde önemli hizmetlere imza attığını söyleyerek, yeni süreçte hizmet için tekrar aday olduğunu vurguladı.

Van Ticaret ve Sanayi İş Dünyası (VATSO) Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zahir Kandaşoğlu, Van Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerine kısa bir süre kala gazetemize önemli açıklamalarda bulundu. Çocukluğundan beri hayat mektebinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Kandaşoğlu, "1965 yılında Van'ın Edremit İlçesi'ne bağlı, şu an Çiçekli olarak bilinen mahallede doğdum. Eğitim hayatımı tamamladıktan sonra 1979 yılından sonra hayat okuluna atıldım. 14 yaşımdan beri sahadayım. Bölgede gitmediğim hiçbir yayla, köy, ilçe, sınır bölgesi kalmadı. Van'ın her bölgesinde mutlaka bir çalışmamız var. Aile olarak gece gündüz demeden, bu ilde çalışıyoruz. Bu ile çok ciddi katkılarımız oldu" dedi.

TİCARET VE SANAYİ ODASI SERÜVENİ…

Van Ticaret ve Sanayi Odası serüvenine değinen Kandaşoğlu, "1994 yılında Feridun Irak'ın başkanlığı sürecinde, Ticaret ve Sanayi Odası'na aday aldık. Ben, Osman Cacim ve birkaç kişi daha aday olduk. Ben ve Osman Cacim müteahhitler grubundan seçildik. Feridun Irak 1 yıl bize başkanlık yaptı. Meclis üyeliği dönemimde, odalar birliği kurultay delegesi oldum.

Meclis üyesi sıfatıyla Van'ın ticareti için, Van'ın gelişmesi için, zamanın Başbakanı Süleyman Demirel ile görüştüm. O dönemde de bu kent için girişimlerimizi sürdürdük. Daha sonra yönetim kurulu üyesi oldum. Bilindiği gibi o dönem seçimler odaların içerisinde oluyordu. Meclis üyeleri, o dönem beğenmedikleri başkanları 1 yıl içerisinde değiştirebiliyordu. Feridun Bey o dönem başkanlığı kaybetti. Daha sonra Kayhan Türkmenoğlu başkan oldu. Kayhan Bey başkan olunca biz de yönetim kurulundan düştük ve meclis üyesi olarak görevimize devam ettik" dedi.

"VAN TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI'NI 1 OYLA KAZANDIM"

Sonraki yıl yapılan seçimleri tek oy farkla kazandığını anlatan Zahir Kandaşoğlu, "1 yıl sonra ben aday oldum. Bu sefer 1 oy farkla ben başkan oldum. O dönem Ticaret ve Sanayi Odası'nın hizmet binası Şehir Parkı'nın hemen yanındaydı. Tabi odada çok ciddi sıkıntılar vardı. Oda çok yetersizdi. Ne meclis salonu, ne lavaboları vardı. Başkan olarak görev yaptığım ilk toplantıda üyelere bir müjde verdim. En kısa sürede bu şehre çok güzel bir hizmet binası kazandıracağımın sözünü verdim.

Bu açıklamamın ardından bazı kesimler bizimle alay etmeye başladı. Dönemin Valisi Durmuş Koç ile görüştüm. Sayın Valimiz hemen maliye bakanlığı ile görüşerek, İskele Caddesi üzerindeki, şu anki odanın hizmet binasının olduğu mevcut arsaya talip olduğumuzu ilettiler. Tabi o arsayı almak için odanın bir kuruş parası yoktu. Arsa üstünde lojmanlar vardı.

Hemen Opel Firmamızı arayarak, o dönem 350 bin TL'nin VATSO'ya borç olarak verilmesini istedim. Maliye bakanlığına o dönem 350 bin TL yatırarak, o arsayı aldık. Tabi tapuyu aldıktan sonra, oradaki hak sahiplerini odaya çağırdık. O ailelerle bir şekilde anlaştık. Bütün ailelerin 1 yıllık kirasını karşıladık ve orayı boşattılar. Hakkârili bir bekçi vardı, o bize çok zorluk çıkardı. Ona ve diğerlerine hepsine daireler kiraladık. Zorluk çıkaran ailenin mobilyalarını da biz aldık. Bütün sorunların üstesinden geldik tabi. Bu odayı büyük zorlukla bu ile kazandırdık. Lojmanların yıkımını da ben kepçe ile kendim gerçekleştirdim" dedi.

"HİZMET BİNASINI ALTI AYDA TAMAMLADIK"

Van TSO'nun İskele Caddesi üzerindeki hizmet binasını altı ay gibi kısa bir zaman dilimi içinde tamamladıklarını anlatan Kandaşoğlu,"Bu işler yürek ister. 6 ayda odamızı tamamlayarak Van halkının hizmetine sunduk. Rusya'dan giydirme malzemesi getirdik. Orayı tamamladıktan sonra eski odayı satışa çıkardık. Açık ihale ile İşadamı Cemil Bey, o dönemin parası '2 trilyon 100 milyar (2 milyon 100 bin) lira veriyorum' dedi. Odamızı bu paraya sattık. Bu parayla bütün borçlarımızı kapattık.

İstifa ettiğim dönemde de odanın kasasına o dönemin parası 964 milyar TL (964 bin) bıraktım" dedi. İstifa sürecini ve siyasete girişini de anlatan Kandaşoğlu, "Ben oda başkanı olduğum 2011 yılında, AK Parti Genel Merkezi'nden beni çağırdılar. 'Bütün görevlerini bırak, hemen Ankara'ya gel' dediler. 'Van'ın listesini sana veriyoruz, liste başı sensin' dediler. İkram Dinçer, Zahir Soğanda, Vahap Eraslan da buna şahittir. Gittik, görüşmeler yaptık. Ardından ben de tüm görevlerimden istifa ettim.

Sonraki süreçte iseHüseyin Çelik araya girip engel oldu. Öyle olunca, ben açıkta kaldım. Geri dönüş de yoktu. Hakkımızda hayırlısı" diye konuştu. Geçtiğimiz dönem yeniden Van Ticaret ve Sanayi Odası'na aday olduğunu, ancak liste üzerinde yapılan oyunlardan dolayı seçimi masa başında kaybettiğini anlatan Kandaşoğlu, "Bir önceki seçimde yeniden Ticaret ve Sanayi Odası'na aday olduk ve yapılan sahte işlerden dolayı seçimi kaybettik. 5 grubu kazandık, 5 grubu da 14 oy farkla kaybettik. Yapılan usulsüzlüklerden dolayı üyelere ulaşamadık. Evrak üzerinde kaybettik" açıklamasını yaptı.

"ÜYELERİMİZİN OY VERECEĞİ İSİM KONUSUNDA SAMİMİ OLMALARINI İSTİYORUZ"

Yeni seçim sürecinde üyelerin tüm adaylara mavi boncuk dağıtmamasını, oy vereceği kişiyi açıklamasa bile rengini belli eden bir tavır takınmasını isteyen Kandaşoğlu, "Seçimlerde kim kazanırsa kazansın. Dürüst bir politika izlenmeli. Ama başka yollara başvurursanız, başka sahtekârlığa başvurursanız, o seçimin tadı olmaz. Esnaf üyelerimizin de bu süreçte rengini belli ettirmesi gerekiyor. İki tarafa da 'size oy vereceğim' denmemelidir" dedi. Geçmiş dönemde Van TSO'da önemli işlere imza attığını vurgulayan Başkan Kandaşoğlu, "VATSO'da çok büyük emekler verdim. 2010 yılında deve kervanı yaptık.

Bu yaptığımız deva kervanı 12 yıldır halen izleniyor. Gümrük ve Ticaret A.Ş.'den %5 hisse olarak VATSO'ya kazandırdık. Kredi Garanti Fonu Şubesi'ni Van'a getirerek, odanın binasının içerisinde kurduk. Bu banka 2 yıldır kapanmış ama kimsenin haberi yok. Kredi Garanti Fonu şuanda Van Ticaret ve Sanayi Odası'nda yok. Esnaflar ya Diyarbakır yâda Gaziantep'e gidiyor. Teknokent'i kurduk. %25 VATSO, %25 Van Büyükşehir Belediyesi, %25 Van Valiliği, %25 ise Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile bunu kurduk.

Herkes eşit bir şekilde buraya ortak oldu. Van Ticaret ve Sanayi Odası'nın mevcut yönetimi, hissesini, sermaye payını ödemediği için icraya verildi. İcradan da alınamadığı için hisse payı %0,2'ye düşürüldü. Bilindiği gibi deve kervanı ile Fuar ve Kongre Merkezi'ni Van'a kazandırdık. O Fuar ve Kongre Merkezi, Van Ticaret ve Sanayi Odası'nın malıydı. Mirza beyin döneminde bu VATSO'nun elinden alıyorlar, OSB'nin yönetimine devrediyorlar. Bunu getiren, bunun masrafını ödeyen Van Ticaret ve Sanayi Odası'dır. Buna öncülük eden, buna imza atan Van Ticaret ve Sanayi Odası'dır. Bunu ne diye OSB'ye devrediyorsunuz. Orayı da bu şekilde kaybettik" ifadelerini kullandı.

"BİZİM DÖNEMDE KURULAN BAZI BİRİMLER ŞİMDİ KAPANDI"

Ticaret ve Sanayi Odası'nda kendi başkanlığı döneminde kurulan bazı birimlerin şimdi kapandığını anlatan Kandaşoğlu, "Avrupa Birliği Bilgilendirme Merkezini de Van'da bir kurduk. Her yıl oraya bir bütçe gelir. Gençler için, çocuklar için, sinema için, etkinlikler bir bütçe geliyor. Her yıl 60-70 bin Euro geliyor. ABİGEM'i kurduk. ABİGEM bugün 7 ilde var. ABİGEM bütün yatırımlara öncülük ediyor. Araştırmasını yapan, yönlendiren, onlara sermaye bulan, yatırım bedeli bulan bir birimdir. O birimi çok önemsiyorum. Şunda nerededir sorun. Şuanda ortada ABİGEM yok. Benim dönemimde hangi yatırımcı harekete geçseydi, ABİGEM onun emrindeydi.

Benim dönemimde hemen hemen her hafta bir bakan Van'a geliyordu. Bakan Van'a gelecek ama odayı ziyaret etmeyecek. Havaalanına gider yolunu keserdim. Birçok bakanın yolunu kestim. Başbakan uçağa binerken eylem yaptım. Bizimle görüşmeden nereye gidiyorsunuz dedim. Biz işimizi yürekle yapıyorduk. Eğer ben bugün başka bir ülkede olsaydım, başka bir ilde olsaydım, bu başarıları oralarda yakalasaydım, şehrin girişine benim heykelimi dikerlerdi. Rus Pazarı'nda satılan eşyaları çantaya koyarak, götürüp Erzurum'da başbakanın önüne tek tek döktüm. Bizim yaptığımız ithalat ve ihracat budur dedim. İthalat ve ihracat yapmıyoruz, çerçilik yapıyoruz dedim. Bu işler lafla olmuyor" dedi.

"HİZMET İÇİN YENİDEN ADAYIZ"

Eskiden olduğu gibi hizmet için yeniden aday olduğunu anlatan Zahir Kandaşoğlu, "Bütün bu heyecanın tekrar geri gelmesi için yeniden aday olduk. Kazandığımız zaman bunun iki mislisi gelecek. Dünyada kurulan AVM'lere öncülük eden, dünyanın en ünlü iş insanını Van'a getiriyoruz. Van Ticaret ve Sanayi İş Dünyası (VATSO) Derneği olarak sahadayız. Bu iş insanı bize yer bulun, size dünyadan istediğiniz ortağı getirelim diyor. İnşallah bulacağız ve Van'a uluslararası bir AVM kazandıracağız. Sosyal tesis, 5 yıldızlı otel, spor alanı, otoparkı, çocuk oyun alanları, her türlü mağazalar, bebek emzirme odalarından birçok ihtiyacı barındıran bir AVM kazandıracağız.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde bir ilk olacak. Giriş çıkışı kolay olan, içerisinde sanat merkezleri olan, kongre merkezleri olan, konser alanlarının olduğu bir AVM kazandıracağız. Yine bu bölgenin en büyük sıkıntısı ulaşım sorunudur. Havayolu şirketleri çok sıkıntılı ve burada bir havayolu şirketi kuracağız. Bu konuda Ankara'da Sivil Havacılık ile görüştüm. Önüme bir yol haritası koydu. Zamanı gelince şirketimi kuracağım. Hisseye çıkacağım. 100 bin doları olan hisse alabilecek.

3 tane uçağımız her gün İstanbul'a 2-3 sefer, 2 tane uçağımızı her gün Antalya- İzmir'e sefer yapacak. 1 tane uçağımız ise günde 4 sefer Ankara'ya gidip gelecek. Bu 4 noktada bir çalışmamız var. Uçakları ise New York'taki özel bir şirket verecek. Bu anlamda görüşmelerimiz yapılıyor. New York 2-3 bin uçağı olan, Rusya'ya, Hollanda'ya, İtalya'ya ve birçok diğer ülkeye uçak veren, uçak seferi yapan bir şirkettir. O şirketin şuanda stokta bekleyen uçakları var. Leasinglerimizi yatırdıktan sonra uçaklar personelleriyle birlikte gelecek. Bunu da inşallah yapacağız" diye konuştu.

"SÖYLEMLERLE DEĞİL, EYLEMLERLE BAŞARIMIZI ORTAYA KOYMALIYIZ"

Sözle, konuşarak, anlatarak bazı çalışmaların yapılmasının doğru olmadığını, sahaya inip bizzat uygulama ile çalışmaların yapılmasının altını çizen Kandaşoğlu, "Artık kimse kimseyi kandırmasın. Kimse ilimizin üzerinden, ticaretimizin üzerinden, tüccarımızın üzerinden, Van Ticaret ve Sanayi Odası'nın üzerinden edebiyat yapmasın. Söz cambazlığına gerek yok. Lafla iş olmasın. Kimse artık bu tüccarı, bu halkı kandıramaz. Sadece Van Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri için bunu söylemiyorum. Milletvekilliği seçimleri için de, belediye başkanlığı için de bunu söylüyorum. Bu ilde idarecilik yapan herkes için söylüyorum. Artık bu halk kimin ne olduğunu biliyor. Söylemlerle değil, eylem ve icraatlarla konuşun. Bu ili sadece Van Ticaret ve Sanayi Odası ile kurtaracağım. Bunun sözünü veriyorum. Her yere müdahale edeceğiz. Bize büyük bir ilgi var. Samimiyet ve dürüstlük olursa, bu seçim şimdiden bitmiştir.

İnşallah öyle olur. Ben esnafıma, tüccarıma yakışacağım. Onları mahcup etmemek için her şeyi yapacağım. Bu söylediğim projeleri tek tek hayata geçireceğim. Çarpanak Adası'nda ne yaparsak yapalım mutlaka bir, iki tane turistler için sosyal tesis yapacağız. Yurt dışından takımların gelebileceği, il dışından takımların gelebileceği, idman yapacağı, tatil yapacağı spor sahaları, 5 yıldızlı tesisler kazandıracağız. Çok geniş kapsamlı çalışmalar yapacağız. Yeter ki üyeler bize güvensin.

Van'ımızın 7 bin yıllık tarihini, derin özgeçmişini gün yüzüne çıkaracağız. Van'ımızın 7 bin yıllık tarihini, derin özgeçmişi şuanda 7 tabaka yerin dibindedir. Biz bunu gün yüzüne çıkacağız. Van Gölü'nde offshore yarışları yapacağım dedim, bana güldüler. 2 yıl üst üste yaptım. Fuar ve Kongre Merkezi yapacağız dedim, güldüler. Kocaeli Parkı'nı getireceğim dedim, güldüler. Ama hepsini getirdik. İller Bankası'nın tapulu malını aldım, halka mal ettim. Kocaeli Parkı şuanda 24 saat Van halkına hizmet veriyor. Çok samimi ve dürüstüz. İyi niyetliyiz. Van Ticaret ve Sanayi İş Dünyası (VATSO) Derneği zaten şuanda sahadayız. Her gün bir etkinlik yapıyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

Van Bölge Gazetesi