Kandaşoğlu: Hayvan pazarı Van'a yakışmıyor

Van Ticaret ve Sanayi İş Dünyası Derneği (VATSO) Başkanı Zahir Kandaşoğlu, 17 Aralık'ta yapılacak olan Tarım ve Hayvancılık Grubu (1. Meslek Grubu) seçimleri öncesi hayvan pazarını ziyaret etti. Burada çiftçilerin sorun ve sıkıntılarını dinleyen Kandaşoğlu, mevcut hayvan pazarının Van gibi büyük bir şehre yakışmadığını vurguladı.

GENEL 06.12.2022, 10:03
Kandaşoğlu: Hayvan pazarı Van'a yakışmıyor

22 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilen Van Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde Beyaz Liste ile yarışan Zahir Kandaşoğlu, 10, Mavi Liste ile yarışan Necdet Takva ise 9 grupta galip gelmişti. Yapılan itirazlar sonrası Tarım ve Hayvancılık Grubu (1. Meslek Grubu) seçimlerinin tekrarlanması kararı çıktı. Bu karar sonrası gözler 17 Aralık'ta yapılacak olan seçimlere çevrilirken, Van Ticaret ve Sanayi İş Dünyası Derneği (VATSO) Başkanı Zahir Kandaşoğlu, bu kapsamda hayvan pazarını ziyaret ederek, çiftçilerin sorunlarını dinleyip, taleplerini aldı.

Beraberindeki Beyaz Liste ekibiyle birlikte sabahın erken saatlerinde hayvan pazarını ziyaret eden Zahir Kandaşoğlu, burada yaşanan sorunların en kısada sürede giderilmesi gerektiğini ifade etti.

Van TSO seçimleri sonrası Van Ticaret Borsasıyla güç birliği yaparak, Van'da yeni bir hayvan pazarı ve canlı hayvan borsası kazandıracaklarını söyleyen Kandaşoğlu, hayvan pazarını daha düzgün bir yere taşıyarak, çiftçilere yakışır güzel işler yapacaklarını vurguladı. Bundan sonra Van'a sahip çıkacaklarını, birlik ve beraberlik içerisinde Van'ın sorun ve sıkıntıları ile ilgileneceklerini belirten Kandaşoğlu, Van'ın sorun ve sıkıntılarını kendilerine dert edineceklerini ifade etti.

"MEVCUT HAYVAN PAZARI VAN GİBİ BÜYÜK BİR ŞEHRE YAKIŞMIYOR"

Tarım ve hayvancılık olmadan yaşamanın mümkün olmadığını söyleyen Kandaşoğlu, "Bilindiği üzere Van Ticaret ve Sanayi Odası'nın bir seçimi oldu. 22 Ekim seçimde kazandık ve bu seçim aslında bitti. Ama maalesef bazı nedenlerden dolayı yalnız birinci grupta seçimi iptal ettiler. 1. Grup için 17 Aralık'ta tekrar seçime gideceğiz. 1. Grupta da kayıtlı olanlarda yalnız tarım ve hayvancılık yapan hemşehrilerimizdir. Bu anlamda biz de hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızı ziyaret edip, sorunlarını yerinde görmek istedik.

Beyaz Liste ekibi olarak hayvan pazarını ziyaret ettik. Onların yaşadıkları sorunları yerinde gördük. Mevcut hayvan pazarı Van gibi büyük bir şehre yakışmıyor. Bu hayvan pazarı 50 yıl önce yapılmış bir hayvan pazarıdır. Ticaret Borsası buraya el attık ve eksikleri yavaş yavaş tamamlıyor ama meydanın sahası yeterli değil. İlimize, vatandaşlarımıza, çiftçimize yakışır yeni bir meydan alanına ihtiyaç var. Burada doğru düzgün bir sosyal tesis yok. Lokantalar, sosyal tesisler, kahvehaneler, lavabolar olmalı. Buradaki giriş- çıkışlar kontrol altına alınmalıdır.

17 Aralıktan sonra Ticaret Borsasıyla güç birliği yaparak, buradaki eksikleri gidereceğiz. Çiftçilerimize yakışır alanlar yaratacağız. Sosyal tesisleri tamamlayacağız. Canlı hayvan borsasını kuracağız. Van Hayvan Pazarı yetersizdir. Hayvan pazarını daha düzgün bir yere taşıyarak, size yakışır güzel işler yapacağız. Bundan sonra ilimize sahip çıkacağız. Birlik ve beraberlik içerisinde Van'ın sorun ve sıkıntılarıyla ilgileneceğiz. Van'ın sorun ve sıkıntılarını kendimize dert edineceğiz. Sizin derdiniz bizim derdimiz olacak. Bugün buraya gelmemizdeki neden budur. Ekibimiz yıllardır tarım ve hayvancılıkla uğraşan bir ekip. İnşallah ilimize ve insanlarımıza çok daha güzel işler yapacağız" ifadelerini kullandı.

Van Bölge Gazetesi

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