Kamuda yeni dönem! Danıştay son noktayı koydu: Memurlar artık sakal uzatabilecek!

Kamuda çalışan erkek memurların sakal bırakmasını önleyen yönetmelikle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sosyal medyada da gündem olan karar, Danıştay 12. Dairesi tarafından iptal edildi.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğin 5. maddesinin (b bendi) erkek memurlarla ilgili yer alan kısmında yapılan güncelleme yayımlandı ve mevzuata işlendi. Kararda şu ifadeler yer aldı:

(Danıştay Onikinci Dairesinin 20/4/2022 tarihli ve E.:2021/7000; K.:2022/2247 sayılı kararı ile iptal ibare; Her gün sakal tıraşı olunur ve sakal bırakılmaz.) Bıyık tabii olarak bırakılır, uzunluğu üst dudak boyunu geçemez.

Üstten alınmaz, yanlar üst dudak hizasında olur, alt uçları dudak hizasından kesilir. Kravat takılır, kravatı örtecek şekilde balıkçı yaka veya benzeri süveterler giyilmez. Hizmet gereğine uygun olarak verilmişse tek tip elbise giyilir.

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