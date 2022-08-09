Kamuda çalışanlar dikkat! Yıllık izinlerle ilgili yeni karar
Yıllık izinlerini biriktirenler dikkat! Yıllık izinlerinde yapılan yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Kamuda çalışan çok sayıda personeli ilgilendiriyor. Kullanılmayan yıllık izinlerle ilgili yeni bir düzenleme yapıldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla büyük ölçekli bilgi işlem birimlerindeki sözleşmeli bilişim personelinin, çalıştığı dönem içerisindeki kullanmadığı yıllık izinlerle ilgili düzenleme yapıldı. Buna göre personele, devam eden sözleşme döneminde, eski izinleri kullanma hakkı verildi.
YENİ DÜZENLEME YAPILDI
Kamuda çalışan çok sayıda personeli ilgilendiren yıllık izin kararı yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde çalışan sözleşmeli bilişim personeline, kullanmadığı izinleri kullanma hakkı verildi.
Alınan karara göre Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personeller, kullanılmayan izinlerini bir sonraki sözleşme dönemine aktarabilecek...
UYGULAMA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
Hazine ve Maliye Bakanlığının Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
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