Kahramanmaraş depreminde son 20 saatte yaşananlar

Kahramanmaraş, dün gece saat 04.17'de 7.7'lik depremle sarsıldı. Merkez üssü Pazarcık ilçesi olan ve 9 ilin daha etkilendiği depremde, artçıların da etkisiyle şimdiye kadar 2 bin 379 insan hayatını kaybetti, 14 bin 483 kişi yaralandı.

04.17

Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde saat 04.17’de 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

05.34

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya üzerinden depremle ilgili ilk açıklamaları yaptı.

Uluslararası yardım telepli 4. seviye alarm verildi

05.38

İçişler Bakanı Süleyman Soylu basın toplantısını gerçekleştirip, 4. seviye alarm verildiğini duyurdu.

05.43

Tüm il AFAD Müdürlükleri teyakkuza geçirilmiş olup; arama kurtarma başta olmak üzere tüm ekiplerimiz bölgeye sevk edilmeye başlandı.

06.00

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Süleyman Soylu Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile ikinci basın açıklamasını yaptı.

Yurt genelinde kan bağışı çağrısı yapıldı

06.08

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, tüm Türkiye’yi kan bağışına davet etti.

06.24

Diyarbakır’da 11 katlı bir bina yıkıldı.

06.48

Millî Savunma Bakanlığında deprem faaliyetlerinin koordinasyonu için Afet Acil Durum Kriz Merkezi oluşturularak faaliyetlerine başladı.

07.10

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su: 7 binanın yıkıldığını, 6 vatandaşın hayatını kaybettiğini ve 23 vatandaşın enkazdan kurtarıldığını açıkladı.

07.18

Şanlıurfa Valisi: 18 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 19 binanın yıkıldığını ve 67 vatandaşın enkazdan çıkarıldığını açıkladı.

07.38

Türk Kızılay, depremin ardından Kahramanmaraş ve depremden etkilenen tüm bölgeler için yardım malzemesi sevkiyatına başlandığını duyurdu.

Malatya'da 140 bina yıkıldı

07.43

Malatya’da deprem nedeniyle 140 bina yıkıldı.

07.50

Adıyaman’da 4.5 büyüklüğünde deprem oldu.

08.05

Hatay’da 4.6 büyüklüğünde deprem oldu.

08.06

Adıyaman Valisi: En az 28 kişinin yaşamını yitirdiğini, 100 civarında binanın yıkıldığını tespit ettiklerini açıkladı.

08.21

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremden etkilenen 10 ilin belediye başkanlarıyla görüşme gerçekleştirdi.



70'e yakın artçı deprem meydana geldi

08.42

Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla, bölgede;

• 6’nın üzerinde 3

• 5’in üzerinde 14

• 4’ün üzerinde 34 olmak üzere toplam 66 artçı sarsıntı meydana geldi.

Tarihi Gaziantep Kalesi yıkıldı

08.44

Gaziantep’de 53, Malatya’da 140, Osmaniye’de 65, Şanlıurfa’da 19, Diyarbakır’da 7 bina yıkıldı.

08.45

Tarihi Gaziantep Kalesi deprem sırasında yıkıldı.

Emniyet, saha tarama ekiplerini seferber etti

08.52

Emniyet Genel Müdürlüğü, depremden kaynaklı saha taramalarına ve arama-kurtarma çalışmaları içi ekipleri seferber etti.

09.28

Emniyet Genel Müdürlüğü, deprem sonrasında, sosyal medya platformları üzerinden yardım çağrısında bulunan vatandaşların adres bilgilerini ivedilikle tespit ettiklerini ayrıca provokatif paylaşımda bulunan 13 hesap yöneticisini tespit ettiklerini açıkladı.

09.56

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 284 vefat, 2323 yaralı ve 1710 yıkılan bina olduğunu açıkladı.

Kapalı hatlar açıldı, ekstra internet hizmeti tanımlandı

10.10

Deprem bölgesinde faturası nedeniyle kapalı olan tüm telefon hatları geri açıldı. İletişim için ekstra internet tanımlamaları yapıldı.

10.40

Millî Savunma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığından görevlendirilen sağlık personeli, Askerî Ambulans uçaklarının Ankara’dan bölgeye hareket ettiğini duyurdu.

11.05

Türk Kızılay bütün mekanizmalarıyla afet seferberliğine geçtiğini açıkladı.

11.25

Adalet Bakanlığı: Deprem bölgesindeki ceza infaz kurumlarındda hükümlü ve tutuklulardan yaralanan veya hayatını kaybeden bulunmadığını, hükümlü ve tutukluların aileleri ile görüşmeleri konusunda gerekli kolaylığın sağlandığını açıkladı.

123 yıllık Yeni Cami yıkıldı

11.26

7.7'lik deprem sonrası Malatya'da bulunan 123 yıllık Yeni Cami yıkıldı

11.26

İskenderun Devlet Hastanesi’nin bir bölümü depremde yıkıldı, enkaz altında kalan hastalardan 35’i kurtarıldı.

Spor ligleri tatil edildi

11.37

YÖK: Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 10 ilde yükseköğretim kurumlarımızda ikinci bir duyuruya kadar eğitim öğretime ara verildi.

11.44

Türkiye'deki tüm spor ligleri tatil edildi.

12.04

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, İlk yapılan tespitlerde Bakanlığın yurtlarında yıkım meydana gelmediğini, enkaz altında kalanların bulunmadığının tespit edildiğini açıkladı ve afetzedelerin konaklaması için uygun olduğunu belirtti.

10 bine yakın personel, deprem bölgesinde

13.04

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 9 bin personelin arama kurtarma çalışması yürütmekte olduğunu ve bu sayının sürekli arttığını, 912 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 5385 vatandaşın yaralandığını, enkaz altından 2470 vatandaşın kurtarıldığını ve 2818 binanın yıkıldığını açıkladı.

Elbistan'da 7.6 büyüklüğünde deprem

13.24

Kahramanmaraş ili Elbistan’da 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

13.27

AFAD ekipleri depremden etkilenen Osmaniye'de çadır kurmaya başladı.

15.18

Milli Savunma Bakanlığı meydana gelen deprem sonrası Malatya 2’nci Ordu Komutanlığında görevli Mehmetçiklerin, arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü noktalarda yemek dağıtarak vatandaşlara destek sağladığını açıkladı.

Can kaybı bini geçti

15.21

Depremde can kaybı 1.014'e yükseldi.

15.36

Milli Savunma Bakanlığı Türk Silahlı Kuvvetlerine ait İHA’ların deprem bölgesindeki hasar ve zayiatın tespiti ile arama-kurtarma çalışmalarının koordinasyonu için deprem bölgesinde çalışmalarına devam ettiğini açıkladı.

15.41

AFAD, bölgede toplam 9 bin 698 arama kurtarma personeli ve 216 araç görevlendirildiğini; an itibarıyla toplam 2 bin 824 binanın yıkıldığına dair ihbar aldığını duyurdu. AFAD, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay ve Kilis’te 1.014 vatandaşın hayatını kaybettiğini; 7.003 vatandaşın yaralandığını açıkladı. AFAD Bölgeye toplam 300 bin battaniye, 19 bin 772 çadır, 24 bin 172 yatak, 47 bin 176 yastık-çarşaf seti ve 1.106 mutfak seti sevk edildiğini, bölgedeki beslenme ihtiyaçları için toplam 76 ikram aracı, 14 mobil mutfak, 4 mobil aşevi, 4 sahra mutfak ve 2 mobil fırın yönlendirildiğini açıkladı.



Komandolar deprem bölgesinde

16.03

Jandarma Genel Komutanlığı, komandoların deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla birliklerinden uğurlandığını açıkladı.

16.29

İstanbul’dan 7 uçakla 1093 personel, yardım çalışmaları kapsamında merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem bölgesine gitmek için yola çıktı.

16.36

Depremde can kaybı sayısı 1.121'e yükseldi.



Yurt genelinde okullar bir hafta tatil edildi

17.02

Türkiye'de tüm okullar 13 Şubat'a kadar tatil edildi.

17.15

AFAD, toplam 9.698 arama kurtarma personeli, 216 araç ve 1.511 iş makinası görevlendirildiğini, an itibarıyla toplam 2.834 binanın yıkıldığı ihbarının alındığını açıkladı. AFAD 1.121 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 7 bin 634 vatandaşın yaralandığını duyurdu. Psikososyal destek hizmetleri için 730 personel ve 50 araç sevk edildiğini, TSK tarafından 18 uçak ile bölgeye personel sevkiyatı planlandığını açıkladı.

17.28

Depremde can kaybı sayısı 1.498'e yükseldi.

Kılıçdaroğlu: "AFAD'dan randevu talebim reddedildi"

17.32

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "AFAD'dan randevu istedim, dönüş olmadı. Nedenini gayet iyi biliyorum ama bunlar şu gün için önemli değil." şeklinde açıklamada bulundu.

18.00

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İYİ Parti Genel Başkanı Akşener telefonda görüşerek, deprem sonrası bölgedeki durum ve arama kurtarma çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

18.13

Bölgeye 81 ikram aracı, 14 mobil mutfak, 4 mobil aşevi, 4 sahra mutfak ve 2 mobil fırın yönlendirildiğini, Şanlıurfa’da 9 bin adet çorba, Malatya’da 2 bin adet ikramlık, Adana’da 50 bin adet kumanya, Kilis’te 20 bin adet çorba, Gaziantep’te 2 bin 500 adet sıcak yemek dağıtıldığını açıkladı.

Ölenler için camilerden sela verildi

18.17

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ‘’Deprem nedeniyle vefat eden kardeşlerimiz için ülkemizin dört bir yanındaki tüm camilerimizde yatsı ezanından yarım saat önce sela verilecek ve akabinde "Kur'an-ı Kerim ve Dua Programı" icra edilecek.Ben de Kahramanmaraş Abdülhamid Han Camii'nde sala verip dua edeceğim İnşallah.’’ dedi.

Bölge afet bölgesi ilan edildi

18.40

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 145 artçının olduğunu, 3 büyük depremin 6'dan büyük olduğunu, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın toplam sayısı 1541'e yükseldiğini 9 bin 733 vatandaşın yaralandığını, 3 bin 471 bina yıkıldığını açıkladı. Bölgedeki tüm barajların DSİ tarafından denetlendiğini yüzeysel çatlakların olduğu barajlarda risk olmadığını, deprem bölgesinin ‘Afet bölgesi’ ilan edileceğini açıkladı.

18.52

Milli Savunma Bakanlığı deprem bölgesindeki arama-kurtarma çalışmalarına Mehmetçiğin katkı sağladığını, TSK’nın Doğal Afet Kurtarma Taburları Hatay, Malatya, Osmaniye, Kahramanmaraş’a gönderilirken komandolar da çalışmalara destek olmak için deprem bölgesine sevk edildiğini açıkladı.

19.16

Milli Savunma Bakanlığı depremden etkilenen vatandaşların, 2’nci Ordu Komutanlığımıza ait kışlalarda misafir edildiğini açıkladı.



Fırınlar ücretsiz ekmek vermeye başladı

19.46

Depremden en çok etkilenen 10 ilde fırınlar ekmeği ücretsiz verecek.

20.23

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerde şu ana kadar 1651 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 11 bin 119 kişinin yaralandığını bildirdi.

20.31

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TCG İskenderun gemisinin bu gece İskenderun Limanı'na yanaşarak yaralıları Mersin'deki hastanelere sevk edeceğini bildirdi.

Bir hafta boyunca milli yas ilan edildi

20.37

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, millî yas ilan edildiğini, bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımızın yarıya çekileceğini açıkladı.

20.37

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, akaryakıt ikmali konusunda rafinerilerde ve depolarda herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını açıkladı.

21.02

Emniyet Genel Müdürlüğü, Hatay Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki 6.800 personeline takviye olarak 78 araç ve 550 personel görevlendirmesi yaptığını ve mobil mutfak tırı gönderdiğini açıkladı.

21.12

AFAD, afet bölgesindeki illere şu ana kadar toplam 250 milyon lira acil durum ödeneği gönderildiğini açıkladı.

21.18

AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremde şu ana kadar 5 bin 606 binanın yıkıldığını bildirdi.



21.56

AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 1762 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 bin 68 kişinin yaralandığını, 5 bin 606 binanın yıkıldığını bildirdi. AFAD afet bölgelerine toplam 3 bin 838 gönüllü, 2 bin 419 yerel destek ekibi, 2 bin 867 koruyucu yerel destek, 1.285 deprem bölgesindeki koruyucu yerel destek ekibi ve 30 Vali ve 47 Kaymakam görevlendirildiğini açıkladı. AFAD TSK tarafından personel ve malzeme sevkiyatı amacıyla hava köprüsü kurduğunu; söz konusu uçakların toplamda 80 sorti yaptığını, Jandarma Genel Komutanlığına ait 2 helikopter, 3 JİKU; Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 2 helikopter faaliyet gösterdiğini açıkladı. AFAD Bölgeye psikososyal destek hizmetleri için bölgeye 755 personel ve 50 araç sevk edildiğini; 82 ikram aracı, 14 mobil mutfak, 6 mobil aşevi, 7 sahra mutfak ve 2 mobil fırın yönlendirildiğini açıkladı.

22.05

Enkaz altındaki depremzedeleri arayıp dalga geçen ve ses kaydını yayınlayan Selman Altunbaş isimli şahıs gözaltına alındı.

Can kaybı 2 bini geçti

23.28

AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 316 olduğunu, enkazdan 7 bin 340 kişinin sağ çıkarıldığını bildirdi.

23.46

Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkazlardan 7 bin 340 kişi sağ çıkarıldı.

23.47

Kahramanmaraş’ta 5.3 büyüklüğünde artçı bir deprem daha oldu.