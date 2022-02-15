Kaçak kesim operasyonu: Eşek ve katırlar kurtarıldı

İzmir’in Konak ilçesine bağlı İşçiler Caddesi’nde bulunan eski un fabrikası civarında kaçak kesim ihbarı alan ekipler harekete geçti.

Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Polisi ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri ortak operasyon yaptı.

Kaçak kesim yapan üç kişi suçüstü yakalandı. Baskında, 10’u katır, 3’ü eşek olmak üzere 13 hayvan kurtarılarak koruma altına alındı.

KESİLEN UZUVLAR İMHA EDİLDİ

Tek toknaylı hayvanların kesildiği belirlenirken, katledilen tek toynaklı 6 hayvana ait deri ve kesilen uzuvlar, Konak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince bölgeden alınarak güvenli şekilde imha edildi.

Kaçak kesim yaparken yakalanan 3 kişi, kesimini gerçekleştirdikleri hayvanların kendilerine ait olduğunu, bağlı halde bulunan hayvanların ise kendilerine ait olmadıklarını öne sürdü.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Suçüstü yakalanan üç kişi hakkında, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanununa göre yasal işlem uygulanmak üzere ortak tutanak tanzim edildi ve Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

PARA CEZASI ALMALARI BEKLENİYOR

Kaçak kesim yapılan alanda bağlı olarak bulunan katır ve eşekler, Bornova Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı’na teslim edildi. Hayvanları katleden şahısların, ağır para cezası alması bekleniyor.

ensonhaber