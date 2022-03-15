Kabine Toplantısı sona erdi! Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı sona erdi. Kabine Toplantısı'nda, Rusya Ukrayna savaşındaki son durum, Türkiye'nin diplomasi atakları, ekonomi, Antalya Diplomasi Forumu ve koronavirüs salgını gibi çok sayıda başlık ele alındı.

GENEL 15.03.2022, 22:32
Kabine Toplantısı sona erdi! Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları arasındaki görüşmenin Antalya Diplomasi Forumu'na damga vurduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Dışişleri Bakanımız yarın Rusya'ya gidiyor. Moskova'dan sonra Ukrayna ziyareti de olacak." dedi.  Toplantıda, Türkiye'nin diplomasi atakları, ekonomi, Antalya Diplomasi Forumu ve koronavirüs salgını gibi çok sayıda başlık ele alındı. Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik devam eden çalışmalar da toplantıda görüşülecek başlıklar arasında yer aldı.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Türkiye'nin yönetim değişikliği ihtiyacı öyle bir anda ortaya çıkmış değil. Bu uzun bedelli deneyimler sonucu varılmış bir karar. Yeni sistmein avantajlarını özellikle kriz döneminde daha etkin bir şekilde görebiliyoruz.

"TÜM TARAFLARLA KONUŞMAYI BAŞARIYORUZ"

Küresel ekonoımik sarsıntıların, sağlık krizlerinin sadece üstesinden gelmekle kalmadık, bu süreci ülkemiz için yeni fırsatlara dönüştürecek adımları attık. 2023 hedeflerimize kararlılıkla ilerliyrouz. Bununla kalmıyor, bölgemizde vicdanları karartan haksızlıklara karşı gösterdiğimiz aktif tutumla safımızı belli ediyoruz. Türkiye olarak umudun simgesi haline geldik. Tüm taraflarla konuşmayı başarıyoruz. Üstelik bütün bunları, sosyal kaos denemelerine, darbe girişimlerine, siyasi ve ekonomik tuzaklara rağmen başardık. Ülke bu süreçte güçlü bir hükümetle yönetilmeseydi, hangi felaketlere uğrayacağımızın takdirini milletimize bırakıyorum.

MUHALEFETE 'ANAYASA' TEPKİSİ

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne karşı çıkanlar, kayda değer bir alternatif ortaya koyamadılar. Her şeyi eskiye döndüreceklerdir. Muhalefetten kendi anayasa tekliflerini beklediğimizi söylemiştik. Aradan geçen bunca zamana rağmen tek bir metin ortaya koyamadıklarını gördük. Dünyanın hiçbir yerinde anayasalarda, yasalarda yönetim sistemi durağan değildir. Değişen lşartlara göre değişitirilen dinamik süreçlerdir. Bölgemizin içinden geçtiği şu tarihi süreci göz önünde bulundurarak, 2023 sçeimlerinde milletimizle bu muhasebeyi yaparak daha iyiye daha güzele yol yürümeyi sürdüreceğiz.

3 BİN ANAOKULU YIL SONUNA KADAR HAZIR OLACAK

Eğitim konusunda da çok önemli yeni adımlar atıyoruz. Eğitim tüm kademelerinde okullaşma oranını yüzde 90'ların üzeirne çıkardık. Derslik başına öğrenci sayısını ve öğretmen başına çöğrenci sayısını da devraldığımız dönemden çok daha iyi hale getirdik. Yıl sonuna kadar 3 bin anaokulunun tamamını yapacağız. Aslan payını bin anaokulu ile İstanbul'a veriyoruz. Bu konuda özel eğitim alan özel çocuklarımızı da unutmadık Sadece 28 ilimizde 52 okul bulunurken bu sayı şu anda 81 ilde 135 anaokuluna ulaştırdık. Özel eğitim anaokulu olmayan ilimiz kalmadık. Bu sayıyı 300'e yükselteceğiz.

ÇİFTÇİLERE ÜÇ ÖNEMLİ MÜJDE

Çiftçilerimize sulama ve kredi konusunda önemli müjdelerimiz var. 830 bin hektar alanın daha modern sistemlerle sulanmasını temin ederek, üreticilerimize yıllık yaklaşık 41 milyar lira gelir artışı sağlayacağız. Güneş enerjisi için çiftçilerimize destek vereceğiz. Sulama faaliyetlerinde güneş enerjisinin payını hızla artıracağız. Hazine destekli kredilerin üst limitini yükseltiyoruz. Böylece çiftçilerimizin finansmana erişimini hızlandırıyoruz.

SABAH

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