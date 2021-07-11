Kabine toplantısı öne çekildi: Bayram tatili yarın açıklanacak

Kurban Bayramı nedeniyle bakanlarla toplantısını erkene çeken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın bayram tatilinin kaç gün olacağını açıklaması bekleniyor.

İki haftada bir gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Kurban Bayramı nedeniyle öne çekildi. Toplantının 12 Temmuz Pazartesi günü yapılması kararlaştırıldı. Toplantıda Kurban Bayramı tatilinin de kaç gün olacağı karara bağlanacak.