Kabine toplanıyor: KYK borcu düzenlemesi masada

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 3 haftalık aranın ardından toplanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda gözler öğrenim kredisinin geri ödemesiyle ilgili açıklanacak karara çevrildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, konuyla ilgili çalışmalarını 2022-2023 akademik yılı güz dönemine yetişecek şekilde tamamladı.

Gözler açıklanacak KYK kararında

Alınacak kararın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçerek açıklama yapacak.

Ayrıca toplantıda enflasyonla mücadele konusu da ele alınacak.

Yatırım, istihdam ve ihracatı artıracak yeni adımlarla ilgili görüş alışverişinde bulunulacak.

Tahıl krizi de masada

Dış politika da Kabine'nin önemli gündem maddelere arasında. Rusya-Ukrayna savaşının yol açtığı tahıl krizinin çözümü için yürütülen diplomatik temaslar değerlendirilecek.

Bu konuda izlenecek yol haritası üzerinde durulacak.

Kabine Toplantısı’nda yurt içi ve sınır ötesinde yürütülen terörle mücadele operasyonlarıyla ilgili son durum değerlendirmesi de yapılacak.

Ensonhaber