Kabine toplanıyor: Gündemde deprem ve alınacak önlemler olacak

Türkiye, 6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli yaşanılan 7.7 ile 7.6 şiddetindeki depremlerle sarsıldı..

Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da etkileyen deprem, büyük yıkımlara neden oldu.

31 bini aşkın kişinin hayatını kaybettiği depremde, ekipler arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Kabine, deprem gündemiyle toplanıyor

AFAD Koordinasyon Merkezi'nde depremlere ilişkin son bilgileri paylaşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bugün Kabine toplantısının yapılacağını duyurdu.

Deprem bölgesinde çalışmalarını sürdüren bazı bakanların video konferansla katılacağı toplantı saat 15.00'te başlayacak.

"Kalıcı konutlarla ilgili ay sonuna kadar çalışmalara başlamak istiyoruz"

Bölgedeki son duruma ilişkin ise "Barınma konusunda çadır ve konteyner son derece yoğun çalışıyoruz. Milyonlarca battaniyeyi sahaya göndermiş durumdayız." diyen Oktay, şu ifadeleri kullandı:

10 ilimizde 257 noktada çadır kent kurulumu tamamlanmıştır. Buralara afetzede vatandaşlarımızı almış durumdayız. 27 bin konteyner kent altyapısı tamamlanmıştır. İllerimize konteyner sevkiyatı başlamıştır. Halihazırda 4 bin 900 kurulu var olan konteynerimiz var.

2 milyon 200 bin afetzedeye 3 öğün yemek verebilecek altyapı hazır.

Hasar tespit çalışmaları son derece önemli. Bir haftaya kadar bunu tamamlamaya çalışıyoruz. Kalıcı konutlar ile alakalı da ay sonuna kadar da bu çalışmalara başlamak istiyoruz.

6 binin üzerinde hasar tespit personeli çalışmakta. Çalışmalar kalıcı konutlar için önemli. Aynı zamanda da yardım faaliyetleri için de önemli bu çalışma.

"Ulaşım ile ilgili sorunumuz yok"

Ayni yardımlar özellikle Aile Bakanlığımızda devam eden AFAD şemsiyesi altında tüm yardımlar için Alo 144'ü aradığınızda sizi yönlendirecekler.

Ayni yardımlara rahat ulaşım için 250 market oluşturulacak. Bunların 100'ü çadırlarda, 150'si okullarda oluşturulacak.

Ulaşım ile alakalı sorunumuz yok. Hatay Havalimanı aktif vaziyette. Enerjide doğalgaz ve elektrikte sorunumuz yok. Sadece kontrollü şekilde verilmeye devam ediliyor. Hasar tespit çalışmaları buna da hızlandırmış olacak. Hayatı bir an önce bu akut dönemden çıkarmaya çalışıyoruz.

Haberleşme ile alakalı şu an itibarıyla ciddi bir sorun bulunmuyor.

Ensonhaber