Kabine bugün toplanıyor
Cumhurbaşkanlığı kabinesi, bugün yoğun bir gündemle bir araya geliyor. Toplantıda, ekonomi başta olmak üzere diğer iç-dış gelişmeler de konuşulacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.
Yoğun bir gündemle toplanan kabine üyeleri birçok konuyu masaya yatıracak.
Cumhurbaşkanlığı kabinesinin son toplantılarında olduğu gibi yine kabinenin gündemindeki öncelikli başlıklardan biri ekonomi olacak.
Toplantıda, fiyat artışlarının önüne geçilmesi için atılacak adımlar değerlendirilecek.
Rusya-Ukrayna savaşı
Bir diğer gündem de Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantıda, taraflar arasındaki son durum ele alınacak.
Türkiye'nin iki ülke liderini bir araya getirmek ve kalıcı ateşkesi sağlamak için yürüttüğü diplomatik çabalar değerlendirilecek.
Bakü-Erivan barış süreci
Dış politika başlığında diğer bölgesel gelişmeler de kabine gündeminde yer alacak.
Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış süreci, NATO üyesi ülkelerle önümüzdeki dönemde savunma sanayii konusunda atılacak ortak adımlar ile Suriye ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler değerlendirilecek.
Terörle mücadele
Terörle mücadeledeki son durum ve yaz döneminde yürütülecek operasyonlar da kabinenin gündemindeki bir diğer önemli başlık olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası yapacağı 'Millete Sesleniş' konuşması ile kabine gündemini kamuoyu ile paylaşacak.
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