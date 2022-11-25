İstiklal'de yeni önlemler: Sokak müzisyenlerine ve seyyar satıcılara yasak geldi

Terör saldırısı sonrasında Taksim caddesinin huzur ve güveninin sağlanması kapsamında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya "Genel Emir" yayınladı.

GENEL 25.11.2022, 10:50 25.11.2022, 10:50
İstiklal'de yeni önlemler: Sokak müzisyenlerine ve seyyar satıcılara yasak geldi

İstanbul'un en işlek caddesi Taksim'de hain terör örgütü PKK'nın kanlı eylemi sonrasında 6 vatandaş şehit olurken 81 kişide yaralanmıştı.

Saldırı sonrasında caddede banklar kaldırarak kısa süreliğine yaya trafiğine kapatılmıştı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından terör saldırısı sonrasında caddede, huzur ve asayişin korunması, mevcut yaya trafiği akışının hızlandırılması konularında alınması gereken önlemlere ilişkin bir "Genel Emir" yayınladı.

Valilikten açıklama
24 Kasım 2022 tarih ve 2022/1 Sayılı Genel Emir'de "Tarihi, ekonomik, sosyal, kültürel ve turistik faaliyetlerin en yoğun şekilde icra edildiği Beyoğlu İlçemizin İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım 2022 Pazar günü gerçekleştirilen bombalı terör saldırısı sonucunda maalesef 81 kişi yaralanmış, 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.

Yaklaşık 1.400 metre uzunluğunda ve ülkemizin en yoğun yaya trafiğine sahip durumda bulunan İstiklal Caddesi’nde faaliyet gösteren mağaza işletmecileri, esnaflar, mesleki teşekküller, yerel yönetimler ve güvenlik birimleriyle yapılan tüm istişarelerde ortak talep; tramvay ulaşımı ve yaya trafiğinde akışın sağlanması ve sürekliliğin korunması olmuştur.

Öte yandan, kamu düzeni ve esenliği ile genel asayişin sağlanmasında da aynı hususun kritik önem teşkil ettiği değerlendirilmektedir." denildi.

Yeni önlemler
Bu kapsamda İstiklal Caddesi'nde alınan yeni önlemler şu şekilde belirtildi:

  • "Herhangi bir amaçla cadde üzerindeki işletmeler tarafından caddeye masa, sandalye, pano, seyyar tabela vb. konulmasına,
  • Stant kurulmasına,
  • Sergi açılmasına,
  • Seyyar satış yapılması ve satış tezgahı konulmasına,
  • Sosyal, kültürel veya ticari etkinlikler düzenlenmesine,
  • Toplu veya bireysel sokak müzisyenliği ve performans gösterileri yapılmasına,
  • Hanutçuluk faaliyetlerine ve benzerlerine kesinlikle izin verilmeyecektir."

"Emrin hassasiyetle uygulanması bildirilmiştir"
DHA'nın haberine göre, Genel Emir'de, "Yetkili ve sorumlu kurum/kuruluşlar tarafından gerekli tedbirlerin alınması, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca emrin hassasiyetle uygulanması, emre aykırı davrananlar hakkında gerekli iş ve işlemlerin yerine getirilmesi hususları bildirilmiştir." ifadeleri yer aldı.

ensonhaber

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