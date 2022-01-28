İşte Van Lokantacılar ve Fırıncılar Odasının yeni Başkanı
Van esnafının günlerdir merakla beklediği Van Lokantacılar, Fırıncılar, Pastacılar, Kahvaltıcılar ve Kasaplar Esnaf Odası, başkanını seçti. Yapılan seçimde Van Lokantacılar ve Fırıncılar Odası Başkanı Sabri Işık oldu.
Van esnafının günlerdir merakla beklediği Van Lokantacılar, Fırıncılar, Pastacılar, Kahvaltıcılar ve Kasaplar Esnaf Odası, başkanını seçti. Yapılan seçimde Van Lokantacılar ve Fırıncılar Odası Başkanı Sabri Işık oldu.
Bedri Bor, Osman Tuncil ve Sabri Işık'ın yarıştığı Van Lokantacılar, Fırıncılar, Pastacılar, Kahvaltıcılar ve Kasaplar Esnaf Odası seçiminde yeni başkan Sabri Işık oldu.
Toplam 626 oy kullanılan seçimde; sarı liste ile yarışan Bedri Bor 185 oy, beyaz liste ile yarışan Osman Tuncil 215 oy alırken, mavi liste ile yarışan Sabrı Işık 226 oy alarak Van Lokantacılar, Fırıncılar, Pastacılar, Kahvaltıcılar ve Kasaplar Esnaf Odasının yeni başkanı oldu.
Sabri Işık Yönetim Listesi
Yönetim Kurulu Asil Üyeleri:
Ziyaddin (Vehbi) Koç
Hüseyin Akdağ
Haydar Turgut
Hekim Tekin
Münir Ceylan
İskan Gökçe
Leyla Özay
Naci Gür
Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:
Tacettin Gök
Medeni Gümüştaş
Mecit Kısa
Memduk Kalmaz
Neşet İlter
Rıza Çelik
Üzeyir Zorbey
Zeki Ertaş
Osman Aba
Denetim Kurulu Asil Üyeleri:
Müslim Tekin
Necat Gülmez
Fatih Sarısaç
Denetim Kurulu Yedek Üyeleri:
Azer Etaş
İsa Tarhan
Ferhat Demir
VAN HAVADİS
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|21
|48
|2. 1461 Trabzon FK
|21
|43
|3. Sivas Belediyespor
|21
|40
|4. Afjet Afyonspor
|20
|37
|5. Bodrumspor
|21
|37
|6. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|21
|37
|7. Somaspor
|20
|35
|8. Çorum FK
|21
|34
|9. Silahtaroğlu Vanspor FK
|20
|32
|10. Ankaraspor
|21
|31
|11. Serik Belediyespor
|21
|29
|12. İnegölspor
|21
|27
|13. Diyarbekirspor
|21
|25
|14. Etimesgut Belediyespor
|21
|25
|15. Turgutluspor
|21
|23
|16. Adıyaman FK
|20
|19
|17. Sarıyer
|21
|18
|18. Ergene Velimeşespor
|21
|18
|19. Kahramanmaraşspor
|21
|12
|20. Niğde Anadolu FK
|21
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|23
|54
|2. Konyaspor
|22
|45
|3. Alanyaspor
|23
|38
|4. Adana Demirspor
|23
|37
|5. Fenerbahçe
|23
|37
|6. Beşiktaş
|23
|36
|7. Hatayspor
|23
|36
|8. Başakşehir
|22
|34
|9. Gaziantep FK
|22
|32
|10. Sivasspor
|23
|31
|11. Kayserispor
|23
|31
|12. Karagümrük
|23
|30
|13. Kasımpaşa
|23
|27
|14. Göztepe
|23
|27
|15. Galatasaray
|23
|27
|16. Giresunspor
|23
|26
|17. Antalyaspor
|23
|24
|18. Rizespor
|23
|22
|19. Altay
|23
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|22
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|21
|45
|2. Ankaragücü
|21
|45
|3. Erzurumspor
|21
|38
|4. Bandırmaspor
|21
|36
|5. İstanbulspor
|21
|36
|6. Eyüpspor
|20
|36
|7. Samsunspor
|20
|33
|8. Adanaspor
|21
|32
|9. Manisa Futbol Kulübü
|21
|28
|10. Tuzlaspor
|20
|27
|11. Keçiörengücü
|21
|26
|12. Gençlerbirliği
|21
|26
|13. Boluspor
|19
|24
|14. Kocaelispor
|21
|24
|15. Menemen Belediyespor
|21
|23
|16. Altınordu
|21
|22
|17. Bursaspor
|20
|20
|18. Denizlispor
|21
|19
|19. Balıkesirspor
|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|23
|57
|2. Liverpool
|22
|48
|3. Chelsea
|24
|47
|4. M. United
|22
|38
|5. West Ham United
|23
|37
|6. Arsenal
|21
|36
|7. Tottenham
|20
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
|21
|34
|9. Brighton
|22
|30
|10. Leicester City
|20
|26
|11. Aston Villa
|21
|26
|12. Southampton
|22
|25
|13. Crystal Palace
|22
|24
|14. Brentford
|23
|23
|15. Leeds United
|21
|22
|16. Everton
|20
|19
|17. Norwich City
|22
|16
|18. Newcastle
|21
|15
|19. Watford
|20
|14
|20. Burnley
|18
|12