İşte Van Lokantacılar ve Fırıncılar Odasının yeni Başkanı

Van esnafının günlerdir merakla beklediği Van Lokantacılar, Fırıncılar, Pastacılar, Kahvaltıcılar ve Kasaplar Esnaf Odası, başkanını seçti. Yapılan seçimde Van Lokantacılar ve Fırıncılar Odası Başkanı Sabri Işık oldu.

Bedri Bor, Osman Tuncil ve Sabri Işık'ın yarıştığı Van Lokantacılar, Fırıncılar, Pastacılar, Kahvaltıcılar ve Kasaplar Esnaf Odası seçiminde yeni başkan Sabri Işık oldu.

Toplam 626 oy kullanılan seçimde; sarı liste ile yarışan Bedri Bor 185 oy, beyaz liste ile yarışan Osman Tuncil 215 oy alırken, mavi liste ile yarışan Sabrı Işık 226 oy alarak Van Lokantacılar, Fırıncılar, Pastacılar, Kahvaltıcılar ve Kasaplar Esnaf Odasının yeni başkanı oldu.

Sabri Işık Yönetim Listesi

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri:

Ziyaddin (Vehbi) Koç

Hüseyin Akdağ

Haydar Turgut

Hekim Tekin

Münir Ceylan

İskan Gökçe

Leyla Özay

Naci Gür

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:

Tacettin Gök

Medeni Gümüştaş

Mecit Kısa

Memduk Kalmaz

Neşet İlter

Rıza Çelik

Üzeyir Zorbey

Zeki Ertaş

Osman Aba

Denetim Kurulu Asil Üyeleri:

Müslim Tekin

Necat Gülmez

Fatih Sarısaç

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri:

Azer Etaş

İsa Tarhan

Ferhat Demir

VAN HAVADİS