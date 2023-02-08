İşte deprem bölgelerine kurulan çadır kentler...
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, Kahramanmaraş kent merkezinde bulunan 12 Şubat Stadyumu'nda depremzedeler için çadırlar kuruldu.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından Antakya ilçesindeki Millet Bahçesi'nde AFAD koordinasyonunda askerlerin de desteğiyle 107 çadır kurularak depremzedeler buralara yerleştirildi.
Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları, sivil toplum kuruluşları, jandarma ve belediyelerce toplanma bölgesinde, depremden etkilenenlere yiyecek, giyecek, yakacak ve battaniye yardımı yapıldı.
Ayrıca, Ankara'dan bir grup esnaf araçlarıyla getirdikleri yiyecekleri, Tut Elimi Derneği gönüllüleri ise İstanbul'dan getirdikleri atkı, şal ve eldiven gibi giysileri Atatürk Bulvarı'nda depremzedelere dağıttı.
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