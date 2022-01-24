İstanbul-Van Uçak Seferleri İptal Edildi

WanHaber - ÖZEL

Hava koşullarının operasyonlara olumsuz etkisini en aza indirmek için tedbirler almayı sürdüren THY, bu doğrultuda iç ve dış hatta planladığı bazı seferleri iptal etti.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "24 Ocak tarihli, İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı toplam 36 seferimiz iptal edilmiştir. Uçuş durumunuzu web sitemizde sorgulayabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

VAN SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

24 Ocak Pazartesi günü Van-İstanbul arası gerçekleştirilmesi planlanan bazı karşılıklı seferler İstanbul'daki yoğun kar yağışı nedeniyle iptal edildi. Yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu "https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu/" bağlantısından öğrenebilecekleri belirtildi.

SABİHA GÖKÇEN KALKIŞLI VE VARIŞLI 31 SEFER İPTAL EDİLMİŞTİ

THY, İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın (24 Ocak Pazartesi) Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı yapılması planlanan 31 uçuşun iptal edildiğini daha önce duyurmuştu.