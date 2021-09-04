İstanbul'da yarın hangi yollar kapalı? Hangi yollar kapatılacak?

İstanbul'da yarın düzenlenecek iki etkinlik nedeniyle bazı yollar belirli saatler arasında trafiğe kapatılacak. Hangi yollar kapatılacak ne zaman açılacak?

İstanbul'u Koşuyorum Caddebostan Colour Run Koşusu ve Red Bull uçuş gösterisi nedeniyle İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak. Yola çıkmadan önce vatandaşlar İstanbul'da yarın hangi yollar kapalı? İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapatılacak? sorgulaması yapıyorlar.

İSTANBUL'DA ETKİNLİKLER SAAT KAÇTA?

Valiliğin açıklamasında diğer etkinliğin ise 07.00 ile 12.00 saatleri arasında düzenlenecek "İstanbul'u Koşuyorum Caddebostan Colour Run Koşusu" olduğu belirtildi.

kapalı yollar

YARIN KAPATILACAK YOLLAR HANGİLERİ?

-Bağdat Caddesi (Kasadar Sokak kesişiminden Fener Kalamış Caddesi kesişimine kadar olan kısım) ve bu güzergâha çıkan tüm cadde ve sokaklar

-Operatör Cemil Topuzlu Caddesi ve bu güzergâha çıkan tüm cadde ve sokaklar

-Çetin Emeç Bulvarı (Cemil Topuzlu Cadde kesişiminden Tan Sokak kesişimine kadar olan kısım) ve bu güzergâha çıkan tüm cadde ve sokaklar

-Fener Kalamış Caddesi (Bağdat Caddesi kesişiminden Ahmet Mithat Efendi Caddesi kesişimine kadar olan kısım) ve bu güzergâha çıkan tüm cadde ve sokaklar

-Ahmet Mithat Efendi Caddesi ve bu güzergâha çıkan tüm cadde ve sokaklar

KAPALI YOLLARA ALTERNATİF YOLLAR

-Şemsettin Günaltay Caddesi

-Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (Minibüs Yolu)

-D-100 Karayolu