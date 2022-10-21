İstanbul'da Kaç Vanlı Yaşıyor? İBB Son Rakamı Verdi...

WanHaber - ÖZEL

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili, Avukat Ülkü Sakalar, İstanbul Yenikapı'da düzenlenen Van Tanıtım Günleri'ne katıldı. Açılış programında bir konuşma yapan Sakalar, İstanbul'da kütüğe kayıtlı 246 bin 634 Vanlının yaşadığını söyledi. İstanbul'da en çok Vanlının Esenyurt'ta kaldığını belirten Sakalar, Van'a toplamda 44 Milyon TL yatırım yaptıklarını söyledi.

Sakalar, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi 81 ilimizde ihtiyaç olan gerek duyan her zaman yardım etmeye destek olmaya devam ediyor. İstanbul koskocaman bir şehir ve mozaik İstanbul aslında bizim ortak paydamız ama her birimizin bir memleketi bir kültürü ve geldiği yer var. İşte memleket günleri bunun için çok kıymetlidir. Memleket günleri memleketimizin havasını buraya taşıyan memleketimiz ile bizler arasında köprü kurmasını sağlayan çok önemli etkinliklerdir. İstanbul planlama ajansı olarak yaptığımız araştırmada 246 bin 634 Vanlının İstanbul’da yaşadığını tespit ettik. Bu kütüğü göre olan birde kütüğü burada olmayan kütüğü Van’da olan çok daha Vanlı olduğunu biliyoruz. İstanbul’da en çok Vanlının yaşadığı ilçe ise Esenyurt’tur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak Van’a geçmiş ve bu dönemde yapılan yatırım tutarı 44 Milyon TL’dir bundan sonra da yapılmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.