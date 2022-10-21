İstanbul'da Kaç Vanlı Yaşıyor? İBB Son Rakamı Verdi...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili, Avukat Ülkü Sakalar, İstanbul Yenikapı'da düzenlenen Van Tanıtım Günleri'ne katıldı.

GENEL 21.10.2022, 11:17 21.10.2022, 11:24
İstanbul'da Kaç Vanlı Yaşıyor? İBB Son Rakamı Verdi...

WanHaber - ÖZEL

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili, Avukat Ülkü Sakalar, İstanbul Yenikapı'da düzenlenen Van Tanıtım Günleri'ne katıldı. Açılış programında bir konuşma yapan Sakalar, İstanbul'da kütüğe kayıtlı 246 bin 634 Vanlının yaşadığını söyledi. İstanbul'da en çok Vanlının Esenyurt'ta kaldığını belirten Sakalar, Van'a toplamda 44 Milyon TL yatırım yaptıklarını söyledi.

Sakalar, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi 81 ilimizde ihtiyaç olan gerek duyan her zaman yardım etmeye destek olmaya devam ediyor. İstanbul koskocaman bir şehir ve mozaik İstanbul aslında bizim ortak paydamız ama her birimizin bir memleketi bir kültürü ve geldiği yer var. İşte memleket günleri bunun için çok kıymetlidir. Memleket günleri memleketimizin havasını buraya taşıyan memleketimiz ile bizler arasında köprü kurmasını sağlayan çok önemli etkinliklerdir. İstanbul planlama ajansı olarak yaptığımız araştırmada 246 bin 634 Vanlının İstanbul’da yaşadığını tespit ettik. Bu kütüğü göre olan birde kütüğü burada olmayan kütüğü Van’da olan çok daha Vanlı olduğunu biliyoruz. İstanbul’da en çok Vanlının yaşadığı ilçe ise Esenyurt’tur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak Van’a geçmiş ve bu dönemde yapılan yatırım tutarı 44 Milyon TL’dir bundan sonra da yapılmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

#Van Tanıtım Günleri #Ülkü Sakalar
Yorumlar (0)
16
hafif yağmur
Namaz Vakti 21 Ekim 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 10 21
2. Fenerbahçe 9 20
3. Başakşehir 9 20
4. Beşiktaş 10 19
5. Konyaspor 10 18
6. Trabzonspor 10 18
7. Galatasaray 9 17
8. Kayserispor 10 16
9. Gaziantep FK 10 15
10. Kasımpaşa 10 13
11. Alanyaspor 10 12
12. Sivasspor 10 10
13. Karagümrük 9 9
14. Giresunspor 9 8
15. İstanbulspor 9 8
16. Antalyaspor 9 7
17. Ankaragücü 9 7
18. Hatayspor 9 7
19. Ümraniye 9 3
Takımlar O P
1. Keçiörengücü 9 18
2. Eyüpspor 9 18
3. Bodrumspor 9 17
4. Boluspor 8 15
5. Pendikspor 8 15
6. Sakaryaspor 9 15
7. Rizespor 8 13
8. Samsunspor 9 13
9. Tuzlaspor 9 12
10. Bandırmaspor 8 12
11. Manisa FK 8 12
12. Erzurumspor 8 9
13. Altınordu 8 9
14. Adanaspor 9 8
15. Göztepe 8 8
16. Altay 9 7
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Ö.K Yeni Malatya 9 6
19. Denizlispor 9 2
Takımlar O P
1. Arsenal 10 27
2. M.City 10 23
3. Tottenham 11 23
4. Chelsea 10 20
5. M. United 10 19
6. Newcastle 11 18
7. Liverpool 10 16
8. Brighton 10 15
9. Fulham 11 15
10. Brentford 11 14
11. Crystal Palace 10 13
12. Bournemouth 11 13
13. West Ham United 11 11
14. Southampton 11 11
15. Everton 11 10
16. Leeds United 10 9
17. Aston Villa 11 9
18. Wolves 11 9
19. Leicester City 11 8
20. Nottingham Forest 11 6