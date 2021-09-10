İŞKUR Van'da yüzlerce personel alacak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla alakalı yaptığı ilk açıklamada Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde 5 bin 872 kişilik personelin alınacağı bildirilmişti.

GENEL 10.09.2021, 18:39 10.09.2021, 22:14
İŞKUR Van'da yüzlerce personel alacak!

Böyle olunca binlerce aday "2021 İŞKUR TYP başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, okullara hizmetli, güvenlik görevlisi alımı başvuruları ne zaman yapılacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İŞKUR’un resmi sitesi üzerinden konuya ilişkin ilanlar yayımlanırken başvuru tarihleri de duyuruluyor. Peki, TYP okullara hizmetli alımı başvuruları başladı mı, başvuru nasıl ve nereden yapılır? İşte tüm detaylar...

Türkiye İş Kurumu resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada Van'da TYP kapsamında İŞ KUR üzerinde Van İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere 488 temizlik personeli alımı yapılacağını duyurdu.

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