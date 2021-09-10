İŞKUR Van'da yüzlerce personel alacak!
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla alakalı yaptığı ilk açıklamada Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde 5 bin 872 kişilik personelin alınacağı bildirilmişti.
Böyle olunca binlerce aday "2021 İŞKUR TYP başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, okullara hizmetli, güvenlik görevlisi alımı başvuruları ne zaman yapılacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İŞKUR’un resmi sitesi üzerinden konuya ilişkin ilanlar yayımlanırken başvuru tarihleri de duyuruluyor. Peki, TYP okullara hizmetli alımı başvuruları başladı mı, başvuru nasıl ve nereden yapılır? İşte tüm detaylar...
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