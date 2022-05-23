İŞKUR Van'da daimi personel alımı yapacak! İşte başvuru şartları ve detaylar
İçişleri Bakanlığına bağlı olan Göç İdaresi Başkanlığına İŞKUR üzerinden istihdam edilmek üzere Van ve 5 ilde 60 daimi işçi alacağını duyurdu. İşte başvuru şartları ve detaylar...
İçişleri Bakanlığına bağlı olan Göç İdaresi Başkanlığı 60 Kamu İşçi alımı ilanı yayımlandı. Kura ve Sözlü sınav ile yapılacak işçi alımına ilişkin detaylar paylaşıldı. Göç İdaresi Başkanlığı bünyesindeki eksikliği gidermek üzere 657 Sayılı devlet memurları kanunun 4/D maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere Türkiye İş Kurumu(İŞKUR) aracılığı ile 60 Kamu İşçisi alımı yapacağını duyurdu.
6 Şehirde 60 Temizlik Görevlisi alımı kontenjan dağılımı:
Ankara 8 Kişi,
Edirne 12 Kişi,
Kayseri 6 Kişi,
Kırklareli 18 Kişi,
Muğla 5 Kişi,
Van 11 Kişi,
Temizlik görevlisi alımı başvuru şartları
İŞKUR üzerinden alınacak başvuru için adaylardan genel olarak " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, Kamusal haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak " şartları aranacak.
Özel başvuru şartları nelerdir?
1- En az ilköğretim en fazla lise mezunu olmak,
2- İlan tarihi itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak,
3- İlan tarihi itibarıyla başvuru yapılan ilde ikamet ediyor olmak,
4- Adayların 24 saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve dış mekânda çalışmasına engel durumunun olmaması,
5- İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olması gerekmektedir
Başvurular başladı
Adaylar başvurularına ilanın yayım tarihi olan 23 Mayıs 2022 tarihi ile başlamış olup en geç 5 gün içerisinde yani 27 Mayıs 2022 tarihine kadar başvuruların yapılmış olması gereklidir. Adaylar başvurularını sadece Türkiye İş Kurumu aracılığı ile gerçekleştirecekler. Aşağıdan ilanın detaylarına ulaşabilirsiniz.
ŞEHRİVAN GAZETESİ
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|38
|84
|2. 1461 Trabzon FK
|38
|74
|3. Bodrumspor
|38
|72
|4. Sivas Belediyespor
|38
|69
|5. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|38
|66
|6. Silahtaroğlu Vanspor FK
|38
|66
|7. Çorum FK
|38
|65
|8. Afjet Afyonspor
|38
|62
|9. Ankaraspor
|38
|55
|10. Somaspor
|38
|53
|11. İnegölspor
|38
|51
|12. Etimesgut Belediyespor
|38
|47
|13. Serik Belediyespor
|38
|45
|14. Sarıyer
|38
|43
|15. Diyarbekirspor
|38
|41
|16. Adıyaman FK
|38
|41
|17. Turgutluspor
|38
|37
|18. Ergene Velimeşespor
|38
|35
|19. Niğde Anadolu FK
|38
|29
|20. Kahramanmaraşspor
|38
|19
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|38
|81
|2. Fenerbahçe
|38
|73
|3. Konyaspor
|38
|68
|4. Başakşehir
|38
|65
|5. Alanyaspor
|38
|64
|6. Beşiktaş
|38
|59
|7. Antalyaspor
|38
|59
|8. Karagümrük
|38
|57
|9. Adana Demirspor
|38
|55
|10. Sivasspor
|38
|54
|11. Kasımpaşa
|38
|53
|12. Hatayspor
|38
|53
|13. Galatasaray
|38
|52
|14. Kayserispor
|38
|47
|15. Gaziantep FK
|38
|46
|16. Giresunspor
|38
|45
|17. Rizespor
|38
|36
|18. Altay
|38
|34
|19. Göztepe
|38
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|38
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
|2. Ümraniye
|36
|70
|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22