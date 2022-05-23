İŞKUR Van'da daimi personel alımı yapacak! İşte başvuru şartları ve detaylar

İçişleri Bakanlığına bağlı olan Göç İdaresi Başkanlığı 60 Kamu İşçi alımı ilanı yayımlandı. Kura ve Sözlü sınav ile yapılacak işçi alımına ilişkin detaylar paylaşıldı. Göç İdaresi Başkanlığı bünyesindeki eksikliği gidermek üzere 657 Sayılı devlet memurları kanunun 4/D maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere Türkiye İş Kurumu(İŞKUR) aracılığı ile 60 Kamu İşçisi alımı yapacağını duyurdu.

6 Şehirde 60 Temizlik Görevlisi alımı kontenjan dağılımı:

Ankara 8 Kişi,

Edirne 12 Kişi,

Kayseri 6 Kişi,

Kırklareli 18 Kişi,

Muğla 5 Kişi,

Van 11 Kişi,

Temizlik görevlisi alımı başvuru şartları

İŞKUR üzerinden alınacak başvuru için adaylardan genel olarak " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, Kamusal haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak " şartları aranacak.

Özel başvuru şartları nelerdir?

1- En az ilköğretim en fazla lise mezunu olmak,

2- İlan tarihi itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak,

3- İlan tarihi itibarıyla başvuru yapılan ilde ikamet ediyor olmak,

4- Adayların 24 saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve dış mekânda çalışmasına engel durumunun olmaması,

5- İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olması gerekmektedir

Başvurular başladı

Adaylar başvurularına ilanın yayım tarihi olan 23 Mayıs 2022 tarihi ile başlamış olup en geç 5 gün içerisinde yani 27 Mayıs 2022 tarihine kadar başvuruların yapılmış olması gereklidir. Adaylar başvurularını sadece Türkiye İş Kurumu aracılığı ile gerçekleştirecekler. Aşağıdan ilanın detaylarına ulaşabilirsiniz.

ŞEHRİVAN GAZETESİ