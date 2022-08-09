İŞKUR kayıtlı işsiz sayısını açıkladı: 2022'de yarım milyon kişi işsiz kaldı

Türkiye İş Kurumu’na (İŞKUR) göre kayıtlı işsiz sayısı bir önceki yıla göre yüzde 18,1 artarak 3 milyon 538 bin 276 oldu.

İŞKUR verilerine göre kayıtlı işsiz sayısı temmuzda aylık 29 bin kişi azalsa da yıllık bazda 542 bin kişi arttı. Kayıtlı işsiz sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,1’lik arttı.

Buna göre kayıtlı işsiz sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,8 azalarak, 3 milyon 538 bin 276’a çıktı. İşsizlerin yüzde 51’ini erkekler yüzde 49’unu da kadınlar oluşturdu. İşsizlerin yüzde 36’sı 15-24 yaş arasında yer alıyor.

Temmuzda 51 bin 202’ü erkek, 32 bin 978’i kadın olmak üzere 84 bin 180 kişinin işe yerleştirildiği kaydedildi. Böylece bu yılın ocak-temmuz döneminde 823 bin 187 kişi işe alındı.

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