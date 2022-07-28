İŞKUR duyurdu! İşsiz olan herkesi ilgilendiriyor! 75 bin 411…
Türkiye’de milyonlarca kişi iş aramaya devam ederken İŞKUR’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Türkiye İş Kurumu (İşkur), işverenden gelen talep doğrultusunda güncel açık iş sayısını açıkladı. İşte İŞKUR üzerinde yayınlanan o ilanlar ve başvuru ile ilgili detaylar…
İŞKUR işe alım ilanları ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Türkiye genelinde işveren, İşkur üzerinden 75 bin 411 eleman arıyor. Yaklaşık 17 bini beden işçisi (temizlik, inşaat, taşıma, yükleme-indirme vb.) ilanı. Muhasebeci ilanları her zaman olduğu gibi yine çok yoğunken, sezonun hareketlenmesiyle birlikte turizm ve otelcilik elemanı arayışı da hızlandı. Şoför, özel güvenlik görevlisi, çağrı merkezi, perakende ve gıda gibi birçok sektörde personel açığı var.
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
İşsizseniz fırsatı kaçırmayın. Başvuru için İşkur’da kaydınız olması gerekiyor. Eğer kaydınız yoksa ilk olarak ‘esube.iskur.gov.tr’ adresi üzerinden ‘üye ol’ seçeneğini tıklayarak ve TC kimlik numaranız ile gerekli bilgileri yazarak kaydınızı yapabilirsiniz. Devamında özgeçmiş sayfanızda yer alan ‘öğrenim bilgileri’ ile ‘meslek bilgileri’ alanlarını doldurmanız ve ‘kişisel bilgiler’ alanında yer alan ‘iş arama statüsü’ne tıklayarak iş arama statünüzü aktife almanız gerekiyor.
İLANLARI GÖRÜNTÜLEME
Özgeçmiş sayfanızı doldurduktan ve iş arama statünüzü aktife aldıktan sonra iş arayan sayfanızda ‘iş ilanları’ sekmesine tıklayarak başvurusu devam eden kamu veya özel sektör işçi alım ilanlarına ulaşabilirsiniz. ‘Bana uygun işler’ sekmesine tıkladığınızda ise sadece özgeçmiş sayfanızda yer alan bilgilerle eşleşen (kişisel durum, meslek, öğrenim bilgisi vb.) ilanlara ulaşabilirsiniz. Ilgili ilanın üstüne tıkladığınızda ilana ilişkin detaylı bilgilerin (genel hususlar, özel şartlar, meslek, öğrenim ve kişisel özellikler vb.) yer aldığı ilan detayına ulaşabilirsiniz.
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