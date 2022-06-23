İranlı turistlerden Van'daki tekne turlarına yoğun ilgi

Eğlencelerin başında havaların sıcak olması nedeniyle tekne turları gelirken, Edremit Marinada sefer yapan teknelere aileleri ile birlikte gelen İranlı turistler hem serinlemekte hem de gece geç saatlere kadar gönüllerince eğleniyor.

Söz konusu tekne turu hizmetini sağlayan Van'ın genç kaptanlarından biri olan Sinan Başak, "Bizim sezon itibariyle tekne turu seferlerimiz yaklaşık iki aydır devam ediyor. Hem yerli hem de Van'da bulunan yabancı kökenli misafirimiz haliyle güzel bir gün geçirmek için bizi tercih ediyorlar. Bunların başında da İranlı misafirimiz gelmektedir. Tabi İranlıların eğlenceye düşkün bir millet olduğunu söyleyebiliriz.

Biz de teknelerimizde onlara göre müzik ve oyun havaları ile vakitlerinin güzel geçmesini sağlıyoruz. Bu noktada sıcaktan bunalan tüm vatandaşlarımızı, yerli ve yabancı misafirlerimizi tekne turlarına katılması için Edremit Marinamıza bekliyoruz" dedi.

Bölgegazetesi