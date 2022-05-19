İran sınırında uçurtma şenliği

İlçeye 35 kilometre uzaklıkta bulunan sınırdaki Oğulveren Ortaokulu'nda görevli öğretmenlerin iki yıl önce hazırladıkları ve Başkale Kaymakamlığının destek verdiği "Uçurtma Şenliği", bu yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda düzenlendi. Başkale Kaymakamlığı ve belediye işbirliğiyle alınan uçurtmalar öğrencilere dağıtıldı. Etkinlik alanında Çaldıran Jandarma Karakolunda görevli askerler de öğrencilere uçurtmaların hazırlanmasında yardımcı oldu.

Çocuklarla birlikte uçurtma uçuran Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Asım Solak, öğrencilerin gözlerindeki mutluluğun görülmeye değer olduğunu söyledi. Salgın sonrası etkinliğin daha coşkulu geçtiğini dile getiren Solak, "5 yıl önce buralara gelmek, organizasyon düzenlemek düşünülemezdi.

Çok şükür devletimizin kararlılığı, huzur ikliminin oluşmasından sonra buralarda uçurtma şenliği düzenleyebiliyoruz. Vatandaşlarımız bu dağlarda, meralarda hayvanlarını otlatabiliyor. Bu tabii bizim için çok büyük bir kazanım. Bu kazanımların kaybolmaması için elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışacağımızı belirtmek istiyorum” dedi. Uçurtma uçuran öğrenciler ise mutlu olduklarını söylediler.