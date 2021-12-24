İran'dan Türkiye kararı! Apar topar kapattılar
İran, Türkiye'ye olan sınır kapılarını 15 gün süreyle kapatma kararı aldı. Kararın hem yılbaşı hem de koronavirüs tedbirleri nedeniyle alındığı iddia edildi.
İran tek taraflı almış olduğu kararla 24 Aralık 2021 tarihinden itibaren 15 gün süreyle Türkiye’ye açılan sınır kapılarını kapatma kararı aldı.
İran 15 gün süreyle Türkiye’ye açılan sınır kapılarını kapattı.
İran İslam Cumhuriyeti tarafından alınan kararla geçerli İran İslam Cumhuriyeti ikamet izni olan bireyler, öğrenim vizesi olanlar (İran'da okumakta olan üniversite ile medrese öğrencileri), giriş vizesi almış olan bireyler (tüccar ve iş insanları), iş izni almış olan bireyler, sağlık vizesi almış olan bireyler, yatırımcı vizesi almış olan bireyler ve pasaport ile göç polisi tarafından pasaportu çıkış damgası yapılmış olan bireylerin geçiş yapabileceği belirtildi.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Esendere Belde Belediyesi Başkanı Dırbaz Büyüksu, yeni yıla 8 gün kala İran tarafının aldığı kararın yılbaşı kutlamasına bağladığını belirterek, “Bugün bize gelen bilgiye göre, 24 Aralık günü gece saat 00.00’dan itibaren 15 gün süreyle geçici olarak İran’la sınır kapısı olan tüm kapılarımızın kapatılacağı yönünde oldu.
Ben şahsen İran devletinin tek taraflı olarak almış olduğu bu kararı 8 gün sonra gireceğimiz yeni yıla, yani yılbaşına bağlıyorum. İran devleti bu karar ile birlikte kendi vatandaşlarının yurt dışına giderek yeni yıl kutlamalarına katılımlarını engellemek istiyor. Umarım bu karar uzun sürmez ve kapılarımız bir an önce açılır. Zaten pandemi nedeniyle 2 yıla yakın bir zamandır mağdur olan halkımız daha fazla mağdur edilemez” dedi.
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