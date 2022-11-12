İpekyolu – Tuşba TOKİ kura çekimi canlı yayını!
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekim heyecanı devam ediyor. Dün, Van'da yapılan TOKİ kura çekilişleri, Erciş, Edremit, Gevaş, Özalp, Muradiye, Çaldıran ilçelerinde gerçekleşti. Bugün, ise Van'ın Tuşba ve İpekyol ilçelerinde yapılacak 1.130 konutun kura çekimi başladı. Peki, Van TOKİ 2022 kura çekimi saat kaçta yapılacak? TOKİ Van konut kura çekilişi canlı yayını nasıl nereden izlenecek? İşte, kura çekimleri hakkında merak edilen detaylar...
VAN TOKİ KURA ÇEKİMİ İSİM LİSTESİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Kura çekimini canlı olarak izleyemeyecek olan kişiler ise çekiliş tamamlandıktan sonra TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden sorgulama yapabilecekler.
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HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT YAPILACAK?
TOKİ'nin resmi internet sitesinde yayınlanan sosyal konut projelerinin nerede yapılacağına yönelik listeye güncelleme geldi. Van’da Sosyal Konut projesi kapsamında toplam 3 bin 200 konut yapılacağı açıklanmıştı. TOKİ'nin Van/Merkez'de yapılması planladığı konut sayısı daha önce 480 iken bu sayı güncellenen yeni liste ile 1.130'a çıkarıldı. TOKİ’nin yeni açıkladığı yeni liste ile Van’da toplam 3.850 konut yapılacağı açıklandı.
Şehrivan Gazetesi
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|12
|29
|2. Başakşehir
|12
|24
|3. Adana Demirspor
|13
|24
|4. Galatasaray
|12
|24
|5. Kayserispor
|13
|23
|6. Trabzonspor
|13
|23
|7. Beşiktaş
|13
|22
|8. Konyaspor
|13
|21
|9. Alanyaspor
|14
|17
|10. Antalyaspor
|12
|16
|11. Gaziantep FK
|12
|15
|12. Kasımpaşa
|13
|15
|13. Ankaragücü
|13
|13
|14. Karagümrük
|12
|12
|15. Giresunspor
|12
|12
|16. Hatayspor
|12
|11
|17. Sivasspor
|13
|10
|18. İstanbulspor
|12
|8
|19. Ümraniye
|12
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|12
|27
|2. Pendikspor
|12
|21
|3. Bodrumspor
|12
|21
|4. Keçiörengücü
|11
|21
|5. Boluspor
|11
|19
|6. Samsunspor
|12
|20
|7. Manisa FK
|11
|19
|8. Rizespor
|11
|18
|9. Bandırmaspor
|11
|15
|10. Sakaryaspor
|12
|15
|11. Adanaspor
|12
|14
|12. Göztepe
|11
|14
|13. Tuzlaspor
|11
|12
|14. Altay
|12
|12
|15. Altınordu
|11
|12
|16. Ö.K Yeni Malatya
|12
|10
|17. Erzurumspor
|11
|10
|18. Gençlerbirliği
|11
|7
|19. Denizlispor
|12
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|13
|34
|2. M.City
|13
|32
|3. Newcastle
|14
|27
|4. Tottenham
|14
|26
|5. M. United
|13
|23
|6. Brighton
|13
|21
|7. Chelsea
|13
|21
|8. Liverpool
|13
|19
|9. Fulham
|14
|19
|10. Crystal Palace
|13
|19
|11. Brentford
|14
|16
|12. Leeds United
|13
|15
|13. Aston Villa
|14
|15
|14. Leicester City
|14
|14
|15. West Ham United
|14
|14
|16. Everton
|14
|14
|17. Bournemouth
|14
|13
|18. Southampton
|14
|12
|19. Wolves
|14
|10
|20. Nottingham Forest
|14
|10