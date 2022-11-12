İpekyolu – Tuşba TOKİ kura çekimi canlı yayını!

VAN TOKİ KURA ÇEKİMİ İSİM LİSTESİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Kura çekimini canlı olarak izleyemeyecek olan kişiler ise çekiliş tamamlandıktan sonra TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden sorgulama yapabilecekler.

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HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT YAPILACAK?

TOKİ'nin resmi internet sitesinde yayınlanan sosyal konut projelerinin nerede yapılacağına yönelik listeye güncelleme geldi. Van’da Sosyal Konut projesi kapsamında toplam 3 bin 200 konut yapılacağı açıklanmıştı. TOKİ'nin Van/Merkez'de yapılması planladığı konut sayısı daha önce 480 iken bu sayı güncellenen yeni liste ile 1.130'a çıkarıldı. TOKİ’nin yeni açıkladığı yeni liste ile Van’da toplam 3.850 konut yapılacağı açıklandı.

Şehrivan Gazetesi