İpekyolu'nda kongre heyecanı…
Yeniden Refah Partisi İpekyolu İlçe Başkanlığı'nın kongresi 25 Haziran Cumartesi günü yapılacak. İlçe Başkanı Murat Ergin, kongrenin hayırlı geçmesini temenni etti.
Türkiye için İstanbul'un önemine değinen Yeniden Refah Partisi İpekyolu İlçe Başkanı Murat Ergin, Van için de İpekyolu'nun benzer önemde olduğuna işaret etti. İpekyolu İlçe binasının açılışından sonra şimdi kongre heyecanı yaşadıklarını belirten Başkan Ergin, "İpekyolu İlçe binamızı Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan'ın katılımı ile heyecanla açarak, İlçe Teşkilatını tamamladıklarını belirten Ergin, Siyasi Partiler için Bayram havası gibi heyecanlı olan İpekyolu Kongremizi yapıyoruz.
Van'ın en büyük ilçesi olan İpekyolu İlçemizin 2. Olağan Kongresini 25 Haziran Cumartesi günü saat 11:00'de, Şerefiye Mahallesi, Ordu Caddesi Askerlik Şubesi Yanında Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Konferans Salonunda yapacağız. Bu güzel günümüze tüm halkımızı davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.
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