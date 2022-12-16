İpekyolu'nda kitap tahlil programları sürüyor

Belediyeye bağlı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından “okumak nefes almaktır” sloganıyla başlatılan kitap tahlil programı devam ediyor. Kitap tahlili programına İpekyolu Belediyesi Belediye Başkan Yardımcısı Doğan Nurses, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Necmettin Akarslan, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden hocalar, öğrenciler, kitabı daha önce okuyanlar ya da okumadan önce fikir sahibi olmak isteyen gönüllüler katıldı. Belirli periyodlarla kitap tahlil programını gerçekleştiren ekipler bu kez Şah&Sultan adlı kitabın tahlilini gerçekleştirdi.

İSKENDER PALA’NIN ŞAH&SULTAN KİTABI TAHLİL EDİLDİ

Kitap tahlili programında ‘Şah&Sultan’ kitabının tahlilini sohbet havasında yapan katılımcılar bu program vesilesi ile kendilerini ifade ederek, toplulukta anlatım yapıp, özgüvenlerini kazanma imkânı buldular.

Yazar İskender Pala’nın okuyucuların kendilerini savaş ve aşkın karmaşasında bulduklarını, Yavuz Sultan Selim ve Şah İsmail’i tarihi olaylar içinde nasıl canlandırdığını ele alan katılımcılar bu tarz etkinlikler için teşekkürlerini bildirerek devamının olması yönünde talepte bulundular. Çeşitli ikramların da ücretsiz olarak sunulduğu kitap tahlil programında tüm katılımcılara günün anlam ve önemine ilişkin Şah&Sultan kitabı hediye edilerek program sona erdi.

Van Bölge Gazetesi