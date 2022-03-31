İpekyolu Belediyesi’nin 2022 vizyon ve projeleri basına tanıtıldı

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, 2022 vizyon ve projeleri basına tanıttı.

GENEL 31.03.2022, 09:24
İpekyolu Belediyesi’nin 2022 vizyon ve projeleri basına tanıtıldı

Van Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesislerinde ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya gelen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, 2022 vizyon ve projelerini gazetecilerle paylaştı. Belediyeye bağlı başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürlerinin de yer aldığı toplantıda konuşan Aydın, hizmet üretirken yapılan her yatırımda, destek, öngörü ve yapıcı eleştirileriyle Van basınının önemli payı olduğuna vurgu yaptı.

Hedeflerinin modern bir kent inşa etmek olduğunu ifade eden Aydın, “Van, doğal ve tarihi değerleri ile ülkemizin en güzel şehirlerinden biri. Şehrimiz; iklimiyle, yetişen farklı tarım ürünleriyle, havasıyla, kültür çeşitliliğiyle yüksek bir potansiyele sahip. Biz de şehrimizdeki potansiyeli en üst seviyeye çıkarmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

İlçemize yeni bir vizyon katacak projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. İlçemizi her anlamda modern bir kent yapmak en büyük hedefimiz. Bu konuda adımlarımızı süratle atıyoruz. Bu yıl 7’den 70’e herkesin ihtiyaçlarını karşılayacak yatırımlar için ilçemize vizyon katacak projeleri hayata geçiriyoruz. İpekyolu Belediyesi olarak hayata geçireceğimiz birbirinden güçlü sosyal ve kültürel yatırımlarla yeni bir cazibe merkezi oluşturmaya çalışıyoruz.

Van Gölü kıyısına kurulacak olan yeşil kuşak projesi ve sahil bandından, 2 bin kişilik spor kompleksine, halk kütüphanesinden evlendirme salonuna, bilim merkezine kadar birçok proje ile ilçenin hayat standartlarını ileriye taşımayı hedefliyoruz” dedi.

Bölgenin ilk çevreci bilim merkezini kuracaklarının müjdesini veren Aydın, “Şerefiye Mahallesinde 2 bin 200 metrekarelik alana çevreci bilim merkezi kuruyoruz. Bu merkezde metal, ahşap ve boya atölyeleri, 50 kişilik planetaryum (gezegenevi), bin 300 metrekarelik deney ve simülasyon salonu, 150 metrekarelik dijital kütüphane, 100 metrekarelik çok amaçlı salon ve 2 adet bilim laboratuvarı yer alacak” ifadelerini kullandı.

Sporu ve sporcuyu her daim desteklediklerini ve bu çerçevede ilçeye 2 bin kişilik spor salonunu kazandıracaklarını bildiren Aydın, “Vali Mithat Bey Mahallesinde 5 bin 200 metrekarelik alan üzerine iki katlı olarak inşa edilecek spor salonundan toplamda 2 bin kişi faydalanabilecek. Projemizde bir adet 2 bin seyircili spor salonu, bir adet yan saha yer alacak.

Ayrıca 5 adet antrenman salonu ile boks, tenis, güreş gibi ferdi spor alanlarımız ile 230 araçlık otopark ve 4 bin metrekarelik yeşil alan olacak. Bunun yanında yine kapalı spor salonunun yanı sıra 8 kulvarlı pist ile bin kişilik yarı kapalı tribünü vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Böylece ilçemizde spora ilgi duyan gençlerimize kendilerini geliştirebilmeleri yönünde büyük bir imkan sunmuş olacağız. Sportif aktivitelerin kesintisiz yapılacağı bu alanlarda 7’den 70’e tüm hemşehrilerimiz faydalanabilecek.

Bu projenin içerisinde ise 8 kulvarlı atletizm pisti, 1 adet sırıkla atlama alanı, 2 adet uzun 3 adım atlama alanı, 2 adet disk ve çekiç atma alanı, 2 adet gülle atma alanı, 1 adet su engelli atlama alanı, 1 adet cirit atma alanı ve bin koltuklu tribün yer alacak” diye konuştu.
2022 yılında her yaşa hitap eden projelerin hayata geçirileceğine vurgu yapan Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Van’a gelecek olan yerli ve yabancı turistlerin çekim merkezi olacak proje içerisinde bisiklet, koşu ve yürüyüş yolları, piknik ve dinlenme alanları, futbol, voleybol, basketbol, tenis sahaları gibi çok amaçlı spor sahaları, konser alanı, kaykay pisti, macera parkuru ve çocuk oyun alanı, satranç oyun alanları, kafe ve restoranlar olacak. Bunun yanında ‘Sahil Bandı Yeşil Kuşak’ projesinin içinde organik ürün pazarı yer alacak.

Konser sergi ve festivallere de ev sahipliği yapacak alanda modern kent donatları ile aydınlatma sistemleri kullanılacak. Engelsiz dış mekan spor aletlerinin yanı sıra çocuk eğlence alanları ve at parkuru ile bu proje her yaştan vatandaşımıza hizmet edecek. Yine Esenler Mahallesinde toplam bin 623 metrekarelik alan üzerine kurulacak olan 3 katlı kütüphane için çalışmalarımız hız kazanıyor.

İçerisinde kafeterya, engelli salonu, robotik kodlama, idari bilimler, bilgisayar, internet odaları, fuaye, sergi alanları, fitnes salonu, çocuk oyun alanları, cep sinema, çocuk aktivite alanı, masal dinleme alanı, bebek kütüphanesi, derslikler ve 300 kişilik konferans salonu ile tüm öğrenciler için de bir eğitim merkezi olacak nitelikte bir kütüphane planlandı.

İlçe sınırlarımızdaki mahallemizde etüt merkezleri ve spor merkezleri hizmete sunulacak. Yine evlendirme sarayı kiradan kurtuluyor. İpekyolu bir anlamda şehrin kalbi konumunda. Ticaretin ve sosyal hayatın en yoğun yaşandığı yer İpekyolu ilçemiz. Kent merkezinde her gün onlarca kişi dünya evine giriyor. Evlendirme hizmetlerimizi kiraladığımız bir alanda veriyoruz.

Bu özel günler için Şerefiye Mahallesi’nde 2 katlı 465 metrekarelik alan üzerine yaklaşık 150 kişilik nikah salonu yapmayı planladık. Bunun yanında Sınıf Atık Getirme Merkezi, İpekevler Hobi Binası, Hayvan Rehabilitasyon Merkezi, 7D Sinema ve Similasyon Merkezi, Şehitler Anıtı, Flamingo Kafe ve Flamingo Parkı, Hatuniye ve Selimbey Parkı halkımızın hizmetine sunulacaktır.”

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