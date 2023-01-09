İpekyolu Belediyesine alınacak 45 personelin isim listesi belli oldu! İşte isim isim tam liste
İpekyolu Belediyesi bünyesinde bulunan İpekyolu Personel A.Ş’ de istihdam edilmek üzere alınacak 45 geçici erkek personelin isim listesi açıklandı.
İpekyolu Belediyesi bünyesinde bulunan İpekyolu Personel A.Ş’ de istihdam edilmek üzere alınacak 45 geçici erkek personelin isim listesi açıklandı.
Belediyenin resmi internet sitesinde yapılan duyuruda;
Belediye Başkanlığımız Bünyesinde, 5 ay 15 gün geçici süreyle 45 erkek personel istihdam için yapılan başvuru sonuçlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Başvuru esnasında evraklar teslim alınmış olup, Tam Teşekkülü sağlık kurulu raporu ile 16.01.2023 tarihinde Belediye Başkanlığımız İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne başvuru yapmanız rica olunur. denildi.
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