İpekyolu Belediyesi’nden sıcak çorba ikramı

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın'ın talimatıyla ilçenin belirli noktalarında sıcak çorba dağıtımı yapılıyor. 15 gün önce başlayan uygulama ile günlük 4 bin kişiye çorba servisi yapılırken, özellikle sabah okullarına giden öğrenciler ile kamu kurumlarında görevli memur ve işçiler uygulamadan oldukça memnun kaldıklarını söyledi.

Sıcak çorbaların dağıtıldığı Kent Parka gelen Kaymakam Aydın da sırada bekleyen bazı vatandaşlara kendi elleriyle çorba servisi yaptı. Kaymakam Aydın, sabah saatlerinde gönülleri ısıttıklarını belirterek, "Öğrenci, memur ve işçilerimizin yoğun olarak geçtiği yerlerde ve minibüs duraklarında bu hizmeti veriyoruz. Çok olumlu tepkiler alıyoruz. Bu hizmetlerimiz artarak devam edecek.

Biliyorsunuz Van ilimiz kışın soğuk bir şehir. Sabahları çorba içerken içleri ısınıyor. Öğrenciler derse başlamadan önce de açılmış oluyorlar. Cumhuriyet, Maraş, Beşyol ve Kent Park olmak üzere 4 ayrı noktada her sabah çorba dağıtımı yapıyoruz. 15 günde toplam 60 bin kişiye sıcak çorba servisi yapıldı" ifadelerini kullandı.