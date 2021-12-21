İpekyolu Belediyesi personel alımı yapacak! İşte detaylar...

Van İpekyolu Belediyesi, bünyesinde çalıştırmak üzere 5 ay 15 gün geçici süreyle 45 erkek personel alımı yapılacağını duyurdu. Başvurmak isteyenlerin 22-24 Aralık 2021 tarihleri arasında mesai bitimine kadar gerekli evrakları İpekyolu Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerektiği belirtildi.

İşte başvuru şartları için tıklayınız:

van-ipekyolu-beld-bask-pers-alimi-24-12-2021 (1).pdf