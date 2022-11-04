İnternet haber siteleri ince elenip sık dokunacak

Genel Müdür Cavit Erkılınç, internet haber sitelerinin tabi olacakları kural ve şartları, başarıyla yerine getirmeleri halinde resmi ilan ve reklam alabileceğini belirterek, “Yeni dönemde oyunun kurallarını baştan koyuyoruz. Merdiven altı siteleri engellemenin yolu ince eleyip sık dokumaktan geçiyor” dedi.

GENEL 04.11.2022, 09:08 04.11.2022, 09:10
İnternet haber siteleri ince elenip sık dokunacak

Basın İlan Kurumu (BİK) tarafından hazırlanan ve Avrupa Birliği Erasmus + programı KA 1 Gençlik Katılım Faaliyetleri kapsamında finanse edilen Dijital Çağda Sosyal Ağlar Hukuku Çalıştayı İzmir’de yapıldı.

Çalıştaya katılan BİK Genel Müdürü Cavit Erkılınç, basın ve internet haberciliği ile dezenformasyonla mücadeleyi içine alan düzenlemenin yürürlüğe girmesinin Türk basın tarihi açısından bir dönüm noktası olduğunu söyledi. İnternet haber sitelerinin süreli yayın kapsamına alınmasının dijital çağın gerçekleri ile örtüşmesi ve rekabetçi piyasa koşulları açısından taşıdığı öneme işaret eden Erkılınç, “Mesele sadece bununla da sınırlı kalmıyordu. İnsani ve vicdani değerler bakımından ciddi bir sorunla karşı karşıyaydık.

İnternet haber sitelerinde haber müdürü, editör, muhabir, foto muhabiri, grafiker gibi çalışan arkadaşlarımızın birçoğunun özlük hakları neredeyse hiç yoktu, verilmiyordu. Yine mesleki kimlik anlamında basın kartı alabilmeleri mümkün değildi. Şimdi tüm bu sorunları ortadan kaldıracak yeni bir döneme geçiş yapmış bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

İFTİRA VE İTİBAR SUİKASTLARI ÖNLENECEK

İnternet medyasına yönelik yasal düzenlemenin bir diğer önemli boyutunun ise haberin kaynağı, öznesi ile hedef kitlesine yönelik olduğunun altını çizen Erkılınç, kimliksiz ve sahipsiz internet siteleri üzerinden yapılan operasyon haberlerinin de son bulacağını kaydetti. Dijital Çağda Sosyal Ağlar Hukuku Çalıştaylarını bu anlamda çok kıymetli bulduğuna değinen Erkılınç, şöyle devam etti: “Geride bıraktığımız 20 yılda yüzlerce bürokrat, siyasetçi, yerel idareci veya sıradan vatandaşımız yalanın, iftiranın hedefi oldu, itibar suikastına uğradı. Tekzip göndereceksin muhatap tüzel kişilik yok. Dava tebligatı yapacaksın adres yok.

Ziyaret edip açıklama yapayım istiyorsun haberi yazan veya yaptıran yok. Adeta mayın tarlasına dönen, hangisinin kime zarar vereceği öngörülemeyen dijital mecrada, yasayla birlikte ciddi bir temizlik yaşanacağına inanıyorum. Niyeti gazetecilik olmayanların sektörde tutunması artık imkansız hale gelmiş oluyor. Diğer taraftan gerçekten gazetecilik yapan, emek veren, üretim yapan haber sitelerimizin hak ettikleri değere kavuşmaları sağlanıyor, kötü örnekler nedeniyle olumsuz genellemelerin muhataplığından çıkarılmış oluyorlar.”

50 MİLYON TÜRK LİRASI YATIRIM YAPILACAK

İnternet haber sitelerinin süreli yayın sayılmasıyla birlikte önlerinde 5 aydan daha az bir hazırlık süreci bulunduğunu anlatan Erkılınç, 1 Nisan 2023’ten itibaren gazetelere ait dijital mecralardan başlayacak şekilde, internet haber sitelerinin resmi ilan ve reklam alabilmeleri için hem mevzuat hem de teknik altyapı hazırlıklarının tüm hızıyla sürdüğünü söyledi.

Resmi ilan ve reklamların gazetelere dağıtımını çift şeritli yolda trafik akışına benzeten ve yeni süreci dörder şeritli otoban olarak tanımlayan Erkılınç, “İlgili tüm birimlerimiz mesai kavramı gözetmeksizin işin mutfak tarafında çalışıyor. Resmi ilan dağıtımına ilişkin senaryoyu neredeyse bitirdik sayılır. İlanların internet sitelerinde ne şekilde yayınlanacağı, sitelerin nasıl takip edileceğine dair yazılım süreçleri de eş zamanlı ilerliyor. İnsan kaynağı yatırımları ile birlikte sağlıklı yürüyecek bir sistemi inşa etme gayretindeyiz. Bu dönüşümün maliyetinin 50 milyon TL’yi bulmasını öngörüyoruz” diye konuştu.

MERDİVEN ALTI SİTELERLE MÜCADELE

Sürecin başlamasıyla birlikte bütün internet sitelerinin resmi ilan alacağı gibi örgütlü dezenformasyon yayıldığının altını çizen Erkılınç, gazete sahipleri ve temsilcilerinin katılımıyla 11 ilde düzenlenen bölge toplantılarında verilen her sözün arkasında olduklarını vurguladı. Genel Müdür Erkılınç, “Yasa geçti diye dün söylediklerimizi bugün unutacak değiliz. Halihazırda resmi ilan yayınlama hakkı bulunan gazetelerimizin kazanılmış hakları korunacak. Bu gazetelerimizin internet siteleri, diğerlerine göre ayrıcalıklı tutulacak. Her internet sitesi resmi ilan almak için müracaat edemeyecek; haber sitesi olması gerekecek. Mevzuatla belirleyeceğimiz asgari sayıda kadrosu olacak.

Kullanıcı ve görüntüleme sayısı, gezinme süresi, içerik türü şeklinde ölçülebilir kıstasları taşıyacak. İşyeri ikametgahı, yerel idare izinleri, vergi levhası gibi yükümlülükleri olacak. Cumhuriyet Savcılığına beyannamesini verecek. Tüm bunları yerine getirecek, bu da yetmeyecek; sayılan görevleri süreklilik arz edecek şekilde devam ettirecek ve denetimlerde bu tespit edilecek. Tüm ölçütler sağlandığında, kural ve şartlar başarıyla yerine getirildiğinde o internet haber sitesini resmi ilan verilebilir kabul edeceğiz.

Kısacası yeni dönemde işi sıkı tutuyor ve oyunun kurallarını baştan koyuyoruz. Merdiven altı siteleri engellemenin yolu ince eleyip sık dokumaktan geçiyor. Başka türlü de işin üstesinden gelinmesi mümkün gözükmüyor” dedi. Kanuni düzenlemeyle birlikte kamu idarelerince internet haber sitelerinde yayınlatılacak reklamların, tıpkı gazetelerde olduğu gibi BİK aracılığıyla yayınlatılması gerektiğinin altını çizen Erkılınç, süreli yayın sayılmanın öneminin resmi reklamlar hesaba katıldığında çok daha iyi anlaşılacağını sözlerine ekledi.

Erkılınç’ın konuşmasının ardından toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi. Doç. Dr. Turgay Yerlikaya ve Avukat Necip Asım Arslan’ın konuşmacı olarak yer aldığı çalıştaya, BİK Kurumsal İletişim Müdürü Oğuz Akçakoca, İzmir Şube Müdürü Mehmet Feramuz Ayan, İzmir Müdür Yardımcısı Ömer Serdar Çimen, Eğitim Şefi Cenk Koray Doğan, Kurum çalışanları ile basın mensupları katıldı.

Van Bölge Gazetesi

Yorumlar (0)
11
az bulutlu
Namaz Vakti 04 Kasım 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 11 26
2. Başakşehir 11 23
3. Adana Demirspor 12 23
4. Beşiktaş 12 22
5. Galatasaray 11 21
6. Trabzonspor 11 21
7. Konyaspor 12 20
8. Kayserispor 12 20
9. Alanyaspor 12 16
10. Gaziantep FK 11 15
11. Kasımpaşa 12 14
12. Antalyaspor 11 13
13. Karagümrük 11 12
14. Ankaragücü 11 11
15. Sivasspor 12 10
16. Hatayspor 11 10
17. Giresunspor 11 9
18. İstanbulspor 11 8
19. Ümraniye 11 3
Takımlar O P
1. Eyüpspor 11 24
2. Keçiörengücü 11 21
3. Boluspor 10 19
4. Bodrumspor 10 18
5. Pendikspor 10 18
6. Samsunspor 11 17
7. Manisa FK 10 16
8. Rizespor 10 15
9. Sakaryaspor 11 15
10. Göztepe 10 14
11. Bandırmaspor 10 14
12. Tuzlaspor 10 12
13. Altınordu 10 12
14. Adanaspor 11 11
15. Altay 11 11
16. Erzurumspor 10 10
17. Ö.K Yeni Malatya 11 9
18. Gençlerbirliği 10 6
19. Denizlispor 11 2
Takımlar O P
1. Arsenal 12 31
2. M.City 12 29
3. Tottenham 13 26
4. Newcastle 13 24
5. M. United 12 23
6. Chelsea 12 21
7. Fulham 13 19
8. Brighton 12 18
9. Liverpool 12 16
10. Crystal Palace 12 16
11. Brentford 13 15
12. Everton 13 14
13. West Ham United 13 14
14. Bournemouth 13 13
15. Leeds United 12 12
16. Aston Villa 13 12
17. Southampton 13 13
18. Leicester City 13 11
19. Wolves 13 10
20. Nottingham Forest 13 9