İnşaat işçisi, 6. kattan düşerek hayatını kaybetti
Beylikdüzü'nde inşaatta çalışan bir işçi, dengesini kaybederek 6. kattan beton zemine düştü. Hastaneye kaldırılan işçi, yapılan tüm müdahalelere karşı kurtarılamadı.
Beylikdüzü'nde Adnan Kahveci Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda site inşaatında çalışan ve ismi öğrenilemeyen bir işçi dün saat 13.30 sıralarında dengesini kaybederek 6. kattan düştü. Şantiyedeki diğer işçiler durumu sağlık ekiplerine haber verdi.
HAYATA TUTUNAMADI
Düştüğü beton zeminde ağır yaralandığı tespit edilen işçi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. İşçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden işçinin yerde hareketsiz yattığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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