İnşaat fuarı açılış için gün sayıyor
Fuarlar kenti olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Van, 19-22 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan İnşaat, Yapı, Dekorasyon, Tedarik ve Emlak Fuarı için gün sayıyor.
Ortadoğu Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde önümüzdeki hafta düzenlenecek olan İnşaat, Yapı, Dekorasyon, Tedarik ve Emlak Fuarı, 4 gün boyunca devam edecek. İnşaat sektöründe faaliyet gösteren tedarikçi firmaların, gayrimenkul, mobilya-dekorasyon firmalarının buluşacağı fuarda, yeni iş birliklerinden doğacak etkileşim ile yerel piyasanın canlanması hedefleniyor.
İpekyolu Expo Fuar A.Ş. tarafından 19-22 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan İnşaat, Yapı, Dekorasyon, Tedarik ve Emlak Fuarı'na çok sayıda firmanın katılım sağlaması bekleniyor. İnşaat firmaları dışında, gayrimenkul değerleme kuruluşları ve emlakçılar da fuarda yerini alması bekleniyor. Yoğun iş gücü kullanımı sayesinde tarımdan sonra en yüksek istihdamı sağlayan inşaat sektörünün, fuara yoğun ilgi göstermesi hedefleniyor. Ortadoğu Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan ve önümüzdeki hafta kapılarını açacak olan İnşaat, Yapı, Dekorasyon, Tedarik ve Emlak Fuarı, 4 gün boyunca devam edecek.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|38
|84
|2. 1461 Trabzon FK
|38
|74
|3. Bodrumspor
|38
|72
|4. Sivas Belediyespor
|38
|69
|5. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|38
|66
|6. Silahtaroğlu Vanspor FK
|38
|66
|7. Çorum FK
|38
|65
|8. Afjet Afyonspor
|38
|62
|9. Ankaraspor
|38
|55
|10. Somaspor
|38
|53
|11. İnegölspor
|38
|51
|12. Etimesgut Belediyespor
|38
|47
|13. Serik Belediyespor
|38
|45
|14. Sarıyer
|38
|43
|15. Diyarbekirspor
|38
|41
|16. Adıyaman FK
|38
|41
|17. Turgutluspor
|38
|37
|18. Ergene Velimeşespor
|38
|35
|19. Niğde Anadolu FK
|38
|29
|20. Kahramanmaraşspor
|38
|19
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|36
|78
|2. Fenerbahçe
|36
|69
|3. Konyaspor
|36
|64
|4. Başakşehir
|36
|61
|5. Alanyaspor
|36
|58
|6. Karagümrük
|36
|56
|7. Beşiktaş
|36
|55
|8. Antalyaspor
|36
|55
|9. Adana Demirspor
|36
|52
|10. Kasımpaşa
|36
|50
|11. Hatayspor
|36
|50
|12. Sivasspor
|36
|48
|13. Galatasaray
|36
|48
|14. Kayserispor
|36
|44
|15. Giresunspor
|36
|44
|16. Gaziantep FK
|36
|43
|17. Rizespor
|36
|36
|18. Altay
|36
|34
|19. Göztepe
|36
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|36
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|34
|67
|2. Ümraniye
|34
|66
|3. Bandırmaspor
|34
|58
|4. İstanbulspor
|34
|58
|5. Erzurumspor
|34
|57
|6. Eyüpspor
|34
|51
|7. Tuzlaspor
|34
|49
|8. Samsunspor
|34
|47
|9. Keçiörengücü
|34
|47
|10. Manisa Futbol Kulübü
|35
|46
|11. Adanaspor
|35
|45
|12. Denizlispor
|34
|45
|13. Gençlerbirliği
|34
|45
|14. Boluspor
|34
|44
|15. Altınordu
|34
|42
|16. Bursaspor
|34
|41
|17. Kocaelispor
|34
|41
|18. Menemen Belediyespor
|34
|38
|19. Balıkesirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|36
|89
|2. Liverpool
|36
|86
|3. Chelsea
|36
|70
|4. Arsenal
|35
|66
|5. Tottenham
|35
|62
|6. M. United
|37
|58
|7. West Ham United
|36
|55
|8. Wolverhampton Wanderers
|36
|50
|9. Brighton
|36
|47
|10. Leicester City
|35
|45
|11. Crystal Palace
|35
|44
|12. Aston Villa
|35
|43
|13. Brentford
|36
|43
|14. Newcastle
|36
|43
|15. Southampton
|36
|40
|16. Everton
|35
|36
|17. Burnley
|35
|34
|18. Leeds United
|36
|34
|19. Watford
|36
|23
|20. Norwich City
|36
|21