İnşaat fuarı açılış için gün sayıyor

Ortadoğu Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde önümüzdeki hafta düzenlenecek olan İnşaat, Yapı, Dekorasyon, Tedarik ve Emlak Fuarı, 4 gün boyunca devam edecek. İnşaat sektöründe faaliyet gösteren tedarikçi firmaların, gayrimenkul, mobilya-dekorasyon firmalarının buluşacağı fuarda, yeni iş birliklerinden doğacak etkileşim ile yerel piyasanın canlanması hedefleniyor.

İpekyolu Expo Fuar A.Ş. tarafından 19-22 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan İnşaat, Yapı, Dekorasyon, Tedarik ve Emlak Fuarı'na çok sayıda firmanın katılım sağlaması bekleniyor. İnşaat firmaları dışında, gayrimenkul değerleme kuruluşları ve emlakçılar da fuarda yerini alması bekleniyor. Yoğun iş gücü kullanımı sayesinde tarımdan sonra en yüksek istihdamı sağlayan inşaat sektörünün, fuara yoğun ilgi göstermesi hedefleniyor. Ortadoğu Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan ve önümüzdeki hafta kapılarını açacak olan İnşaat, Yapı, Dekorasyon, Tedarik ve Emlak Fuarı, 4 gün boyunca devam edecek.