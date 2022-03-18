İnci kefaline Sahil Güvenlik koruması

VAN Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen, nesli koruma altında olan ve nisan ortalarından itibaren yaşam alanını terk edip, üremek için akarsulara göç eden inci kefalinin yolculuğu sırasında av yasağı uygulanıyor.

GENEL 18.03.2022, 10:32 18.03.2022, 10:35

Koruma çalışmaları kapsamında 15 Nisan- 15 Temmuz'da avlanması yasak inci kefalinin korunması için karadan jandarma, büyük çaba harcarken, göl üzerinde de bu yıl ilk kez konuşlanan Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ekipleri destek verecek.

Yaşam alanı olan Van Gölü'nü 15 Nisan'dan itibaren terk ederek, üremek için akarsulara göç edecek olan inci kefali, yumurtalarını bırakmak üzere tuzlu ve sodalı sudan çıkıp, Alaska’daki somon balıkları gibi akıntının tersine yüzerek, uçarcasına derelere akın ediyor. Yasak dönemi olan 15-Nisan-15 Temmuz'da, kaçak balık avlayanlara karşı jandarma ekipleri de hem kıyıda hem gölde gece gündüz nöbet tutuyor. Göl üzerinde de bu yıl ilk kez konuşlanan Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ekipleri, bu yıl ilk kez destek verecek. Yasak öncesi gölde avlanılan balıkçı teknelerinin güvenliğini de sağlayan ekipler, göl üzerinde kaçak göçmen denetimlerini de aralıksız sürdürüyor. 

'VAN GÖLÜ'NDE KAÇAKLARA GEÇİT VERİLMİYOR'

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı'nın kurulmasıyla gölde göçmen kaçakçılarına geçit verilmediğini söyledi. Vali Bilmez, "Yaklaşık 1 yıldır Van Gölü'nün güvenliğini, asayişini, deniz araçlarının seyir güvenliğini Sahil Güvenlik birimi koruyor. Buradaki amaç, son zamanlarda göl üzerinde düzensiz göçmen kaçakçılığının yapılması ve en son bir teknenin 2 yıl önce batması sonucu 61 göçmenin hayatını kaybetmesi üzerine sayın bakanımızın bölgede yaptığı inceleme sonucunda jandarma ve emniyet botlarının göl üzerinde yetersiz kaldığını ve bunun mutlaka Sahil Güvenlik birimleri tarafından bu hizmetin verilmesi gerektiğine kara verilmesi üzerine Van'da Sahil Güvenlik birimleri oluşturuldu. Şu an 3 botla hem Van hem de Tatvan ve Ahlat tarafında görev icra edilmekte" dedi.

İNCİ KEFALİNİ DE KORUYACAKLAR

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın sadece düzensiz göçmenle mücadele etmediğini belirten Vali Bilmez, "Aynı zamanda göl üzerinde balıkçılık yapan, taşımacılık yapan teknelerin güvenliğini, kontrollerini sağlamakta ve acil durumlarda ilk yardım hizmetini de vermekte. Bunun yanında bir de sadece endemik bir tür olan inci kefali Van Gölü'nde yaşıyor ama üreme dönemi olan 15 Nisan ile 15 Temmuz tarihlerinde tatlı sulara göç ediyor. Bu dönemde de geçmişte yöre halkı ciddi bir kaçak avlamada bulunuyordu. Bu kaçak avlamada eskiden jandarma, emniyet, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ortak mücadele ediyordu. Artık Sahil Güvenlik de bu mücadelenin bir parçası oldu. Bunun için gerekli hazırlıklarını yaptılar. Dere ağızlarında tedbir almak için 6 bot unsuru ile gölün genelinde balık neslinin devamı için de gerekli olan mücadeleyi verecek. Diğer birimlerle koordineli bir şekilde kaçak balık avcılığı konusunda da gerekli hazırlıklarını yaptılar. Bu konuda İHA'lardan da yararlanıyoruz. Her yıl güvenlik güçlerinin verdiği mücadeleyi bu yıl Sahil Güvenlik de yer alacak. Radar sistemi de geldi" diye konuştu. 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Akkuş ise ülkede üretilen 30 bin ton balık stokunun 3'te 1'inin Van'dan karşılandığını, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı kurulması ile koruma çalışmalarının daha iyi olacağını belirtip, şöyle konuştu:

"Van Gölü 3712 kilometrekarelik yüzey alanı ile Marmara Denizinin 3'te 1'i. Ülkemizin en önemli balıkçılık alanlarından birisini oluşturuyor. Bölge 100'den fazla balıkçı teknesi var ve 15 bin insan inci kefalinden geçimini sağlıyor. Bu noktada inci kefali stokunun korunması için etkin önlemler alınması gerekiyor. Van Gölü'ne gelen Sahil Güvenlik ile beraber artık koruma ve kontrol çalışmalarının çok daha ileri bir boyuta gideceğini düşünüyoruz. İnci kefali stokunun devamlılığındaki en büyük unsur, yaz aylarda gölde yaşayan inci kefallerinin üremek için akarsulara girdiği dönemde etkin bir şekilde korunması gerekiyor çünkü stokun devamlılığı akarsulara bırakılan yumurtalarda çıkan yavrularla sağlanıyor. Sahil Güvenlik ile beraber artık Van Gölü'nde çok daha güçlü, çok daha donanımlı botlar olduğunu görüyoruz. Bu da inci kefali koruma çalışmaları adına, Van Gölü adına çok sevindirici bir gelişme. Umuyoruz ki ilerleyen yıllarda koruma çalışmaları Sahil Güvenlik ile beraber kat kat daha ileriye gider."dha

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