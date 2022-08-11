İlvan: Vatandaşlar bu iktidara olan güvenini yitirmiş

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Danışmanı Ahmet Nazif Yücel’in koordinasyonu ile örgütlenen “Kılıçdaroğlu Gönüllüleri”, 25 Haziran’da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katılımıyla Ankara’da toplandı.

Bu tarihten sonra "Gönüllüler" tüm ülkede "Yola çıktık, bize katılın" sloganıyla "sandık güvenliği, mahalle toplantıları ve organizasyonları, meslek masaları üzerinde faaliyet" ile 3 temel başlıkta çalışmalarına başladı. Van'daki çalışmalar da CHP Van İl Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi Hakan İlvan koordinatörlüğünde start aldı. Van il yapılanması Koordinatör İlvan ile birlikte Ercan Demirci, Gökçen Özdemir, Umut Taciroğlu ve bir akademisyenden oluşuyor. Yine her ilçede 1 koordinatör ve 4 temsilci bulunuyor. Bu temsilciler de çalışmaları mahallelere yayıyor.

"KILIÇDAROĞLU'NU ANLATIYORUZ"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek olmak için yola çıktıklarını belirten Van Koordinatörü Hakan İlvan, yapılan çalışmalara ilişkin konuştu. İlvan, "Bu oluşum tamamen gönüllülük esasına dayanan bir oluşumdur. Amacımız Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'na olabildiğince destek olmak.

Burada partili olmayan ya da parti üyeliği bulunmayan ama Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu sempatiyle bakan kitlelere ulaşmak için çalışmalar yürütüyoruz. Kılıçdaroğlu'nun liyakatli yapısını, adalet üzerine olan söylemlerini, dürüstlük anlayışını anlatıyoruz. Gönüllüler olarak ilçe ve mahalle teşkilatlanmamız var. Burada en alt birime kadar inip vatandaşlara ulaşmak istiyoruz. Bu çalışmalarımız içerisinde kadın kollarından ve gençlik kollarından arkadaşlarımız da bulunuyor. Bu arkadaşlarımız da yine gönüllülük esasına göre büyük bir özveriyle çalışıyor." Dedi.

"VAN VE İLÇELERİNDE HER NOKTAYA ULAŞMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Gönüllülere her geçen gün katılımların arttığını ifade eden İlvan, "Çalışma yaparken vatandaşlara Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ve onun ilimizdeki temsilcisi il başkanımız Seracettin Bedirhanoğlu'nun selamını götürüyoruz. Bazı durumlarda il başkanımızı bu kişilerle birebir görüştürüyoruz. Bu anlamda çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Gönüllüler olarak çalışmalarımızda bazı ailelerimize mama vb. şeylerde yardımlarda bulunuyoruz. Burada sorunları, istek ve talepleri not ediyoruz.

Biz bu sorunları Genel Başkanımıza iletme fırsatı buluyoruz. Çünkü, koordinatörlerimiz sayesinde direkt Genel Başkanımız ile irtibat kurabiliyoruz. Gönüllüler olarak WhatsApp grupları oluşturduk daha sonra Facebook ve Twitter grupları oluşturacağız. Bu mecralardan çok ciddi katılımlar oluyor. Bunlarla ilgili ayrıca toplantılarımız olacak. Sahadaki çalışmaları organize edeceğiz. Gruplar halinde bütün Van ve ilçelerinde her noktasına ulaşmaya çalışacağız." Diye Konuştu.

İLVAN: VATANDAŞLAR ARTIK BU İKTİDARA OLAN GÜVENİNİ YİTİRMİŞ

Van İl Koordinatörü Hakan İlvan, yaşanan ekonomik kriz sebebiyle vatandaşın mevcut iktidara güvenini yitirdiğini vurgulayarak, "Bu çalışmalarımızda vatandaşın artık bir yaşam mücadelesi, bir yaşam kavgası içinde olduğunu görüyoruz. Yaşamak bir tarafa vatandaş artık bir mücadele veriyor.

Tabi sıkça ekonomik krizleri duyuyoruz, bunun yanında ön plana çıkan yerel sorunlar da oluyor. Ama vatandaşlar artık bu iktidara olan güvenini yitirmiş. Sahada bize gerçekten çok ciddi bir teveccüh var. Yani artık sizi bekliyoruz, biz sizinle beraberiz söylemlerini sıkça duyuyoruz. Ben şahsen sahadan gördüğümü şöyle yorumluyorum. Bizi çok büyük sürprizler bekliyor. Bu teveccühün sandığa yansıması çok daha fazla olacak. Kılıçdaroğlu Gönüllüleri olarak sahada Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'na çok büyük bir sempati ve ilgi olduğunu net olarak görebiliyoruz." İfadelerini Kullandı.

"KILIÇDAROĞLU ÖZEL ÖNEM GÖSTERİYOR"

İlvan, son olarak gönüllülük esasına dayalı çalışmanın CHP ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından çok fazla benimsendiğini ve Kılıçdaroğlu'nun bu programa özel önem gösterdiğini aktararak sözlerini noktaladı.