İlhan: Van’ın kurtuluş gününde çeşitli etkinlikler yapılmalı

Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, 2 Nisan 2022 Van'ın kurtuluşunun 104. yıl dönümü kapsamında açıklamalarda bulunarak, Van’ın kurtuluş gününde çeşitli etkinliklerin yapılması gerektiğini vurguladı.

GENEL 26.02.2022, 13:39
İlhan: Van’ın kurtuluş gününde çeşitli etkinlikler yapılmalı

Haftalık olarak kent ve ülke gündemiyle ilgili basın toplantılarını sürdüren Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, bu hafta 2 Nisan 2022 Van'ın kurtuluşunun 104. yıl dönümü kapsamında açıklamalarda bulunarak, Van’ın kurtuluşunun etkinliklerle kutlanması gerektiğini vurguladı.

“ERMENİ ÇETELERİ 30 BİN MÜSLÜMANI KATLETMİŞTİR”

Rusya’nın Ukrayna’ya işgal girişiminin geçmişte yaşananları hatırlattığını ve verilen mücadelelerinin önemini ortaya koyduğunu belirten İlhan, “Rusya’nın desteğiyle 1915 Nisan ayında Ermeni çeteleri isyan faaliyetlerine başlamış, 20 Mayıs günü Rus birlikleri ve Rusya'dan gelen gönüllü Ermeni çeteleri ve işbirlikçi Ermeniler Van’ımızı işgal etmiş 3 yıl süren işgal sonunda Van yakılıp yıkılmış harabeye dönüştürülmüş 30 bin Müslüman katledilmiştir.

Ermeni Taşnak çetelerinin devlet kurma maceraları da hüsranla sona ererken masum Müslüman ve Ermeni halkı büyük acılar yaşamıştır. 2 Nisan 2022 Van'ın kurtuluşunun 104. yıl dönümüdür. Van tarihi hafızası açısından önem arz eden ilçelerimizin kuruluşunu kapsadığı için Kurtuluş Haftası olarak yıllarca çeşitli programlarla kutlanan bu hafta içinde Van Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne sormak istiyoruz; 2 bin 500 Müslümanın topluca katledildiği, 1915’in simgesi olan Zeve Şehitliği ve anıtının yıkık dökük, bakımsız, sahipsiz görünümüne ne zaman müdahale edilecek.

Zeve Şehitliği için şehitlerimize ve tarihimize yakışan bir proje düşünülüyor mu? Van Kalesi güneyinde yer alan eski Van şehri 1915'te yakılıp yıkılarak harabeye dönüştürüldü. Eski Van şehrinde turizm amaçlı kazı ve yenileme projesi hayata geçirileceği açıklandı. Proje kapsamında kazı ve restorasyonların da 1915'in gerçeklerini yansıtan mekânlarla ilgili hassasiyet gösterilecek mi? Proje de tarihçilerin görüşü alındımı? Alınacak mı? Geçmişte 2 Nisan günleri toplumsal katlım ve heyecan içinde kutlanırdı” dedi.

“2 NİSAN VAN’IN KURTULUŞ GÜNÜNE YAKIŞIR ŞEKİLDE GEREKLİ ÇALIŞMALAR YAPILMALI”

2 Nisan Van’ın Kurtuluşu’nun güzel etkinliklerle kutlanması gerektiğini ifade eden Başkan İlhan, “2022 yılı 2 Nisan kurtuluş programında esnaf araçlarının geçişine, okulların, öğrencilerin katılımına, Zeve ziyaretine yer verilecek mi? Yoksa bu önemli gün geçiştirilecek mi? İki Nisan Caddesi'nde başlayan Kurtuluş Parkı Kahraman Çocuklar Anıtı'nda son bulan halkın katılımlıya meşaleli yürüyüş gerçekleştirilecek mi? Van Kalesi güneyindeki ikiz kümbetlerden biri 2011 depreminde ağır hasar görerek yakılmıştı.

Kümbetin onarılması düşünülüyor mu? 2 Nisan Van Kurtuluş gününde Van Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere diğer merkez belediyeler kutlama mesajı yayınlamanın yanı sıra vatandaşlara şehrin merkezi birkaç noktasında Van pastası ve ayran aşı dağıtmayı düşünüyorlar mı? Bahçıvan Mahallesi Meçhul Asker Sokak'ta yer alan Meçhul Asker mezarı bakımsız, sahipsiz bir durumdadır, mezarın bakımının yapılması düşünülüyor mu?

Akköprü Mezarlığı'nda yer alan meçhul askerlere ait toplu şehit mezarlığı bakımsız, bayraksız görünümdedir şehit mezarlığına gerekli değerin verilerek bakımın yapılması düşünülüyor mu? Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak yetkili makamlardan 2 Nisan Van’ın Kurtuluş gününe yakışır şekilde gerekli çalışmaları yapmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

“BİZ MESAJ YAYIMLAYACAĞIZ, YETKİLİ MAKAMLAR GEREĞİNİ YAPSIN”

2 Nisan Van’ın kurtuluşu ile ilgili parti olarak mesaj yayımlayacaklarını belirten Başkan İlhan, “Parti olarak sadece mesaj yayımlayacağız. Yetkili makamlar gereğini yapsın. Devletin bütün imkanlarını, istedikleri gibi kullananlar, bırakın bazen, bazı şeyleri hatırlasın. Bu şehrin yaşadığı acıları, sıkıntıları, bugünlerin kıymetini, değerini şehre hatırlatsın.

Savaşların kötülüğünü de şehre hatırlatsın. Bu nedenle bugün devletin imkanlarını elinde bulunduranlar, gerekli resmi merciler, kurumlar ve belediyeler üzerine düşeni yapsın. Biz sadece konuşup, yol göstereceğiz. Şuanda yetki onlarda, onlar yapacaklar. Onların bu konuda çıkıp konuşup, mesaj yayımlamasına gerek yok. Onlar üzerine düşeni yapsın. Halkı bu konuda aydınlatsın, geçmişini hatırlatsın” ifadelerini kullandı.

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