İlhan: Van'da hava yolu ulaşımında büyük sıkıntılar yaşanıyor

Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, kentte hava yolu ulaşımında büyük sıkıntılar yaşandığını belirterek, ülkede en yüksek uçak biletlerinin Van'da olduğunu, birçok şehre seferlerinin düzenlenemediğini söyledi.

GENEL 11.09.2021, 15:52
İlhan: Van'da hava yolu ulaşımında büyük sıkıntılar yaşanıyor

Her hafta kent gündeminin farklı sorunları ile ilgili basın açıklaması yapan Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, bu hafta hava yolu ulaşımında ki sorunları gündeme taşıdı. Van’da havayolu ulaşımındaki sıkıntıların ciddi boyuta vardığını, bilet fiyatlarının oldukça yüksek olduğunu dile getiren Başkan İlhan, “Van konumu itibariyle uçak taşımacılığının fazlasıyla ihtiyaç olduğu bir kent olmasına rağmen, havayolu ulaşımında ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır.

Van sadece iç hatlarda 5 şehir dışında farklı şehirlere direk uçuşu bulunmayan bir ildir. Van’dan sefer bulunan noktalara da uçak sayıları yetersizdir. Van uçak bilet fiyatları Türkiye’de en pahalı olan ildir. Van ihtiyaç olduğu halde yurtdışı seferi olmayan bil il konumundadır. Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak iktidarın sözde temsilcilerine soruyoruz!

Van’da ki uçak bilet fiyatlarından, yetersiz uçak sayılarından, yetersiz uçuş noktalarından dolayı kendinizi sorumlu hissediyor musunuz? Türkiye’de uçak kalkmayan noktalara havaalanı yaparak milyonları çarçur edenler, bir yerden bir yere giderken her biri ayrı ayrı özel uçakla gidenler, bu kente her alanda olduğu gibi, havayolu taşımacılığında da cezalandırmaktadırlar. Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak havayolu taşımacılığında ki sorunların çözülmesi için bir an evvel harekete geçilmesini ve mevcut uçak sefer sayılarının arttırılmasını, yeni uçuş noktalarının eklenmesini, yurtdışına uçak seferlerinin başlatılmasını ve uçak fiyatlarında tavan fiyat uygulanmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Van Bölge Gazetesi

Yorumlar (1)
Vanli 1 saat önce
Kardeşimi askere otobüsle göndermek zorunda kaldim.gerci suya zam ona zam buna zam.
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