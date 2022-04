İlhan: Van çarpık kentleşmenin başkenti oldu

Haftalık olarak kent ve ülke gündemiyle ilgili basın toplantılarını sürdüren Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, bu hafta geçtiğimiz günlerde Van'ı ziyaret eden Çevre ve Şehircilik İklim Bakanı Murat Kurum'u hedef aldı.

Bakan Kurum'un Van'da yaptığı açıklamaları eleştiren Başkan İlhan, Van depreminde hasar gören ve halen yıktırılmayan birçok yapının bulunduğunu ve bunların tehlike saçmaya devam ettiğini hatırlattı.

Van'ın imar sorununa da değinen Başkan İlhan, Edremit TOKİ Yolu ve İskele'den kampüse yapılan sahil yolunun da Maraş Caddesi'ndeki refüjler gibi yapboza döndüğünü söyledi. Van Gölü'nde dip çamuru temizliği yapılmasına rağmen, 100'den fazla dereden her gün tonlarca çamur, çöp ve pislik aktığını belirten Başkan İlhan, Van Gölü'ne birçok noktadan kanalizasyon akmaya devam ettiğini ifade etti.

BAKAN KURUM'A ELEŞTİRİ…

Bakan Kurum'un Van'da yapılan ve sorunlarıyla gündeme olan projelerden övgüyle bahsetmesini eleştiren Başkan İlhan, "Malumunuz üzere geçtiğimiz hafta Çevre ve Şehircilik İklim Bakanı Sayın Murat Kurum ilimizde tozpembe bir tablo çizdi. Saymakla bitmeyen açılışlar gerçekleştirdi. TOKİ'lerden, millet bahçelerinden, Van Gölü'nden, Van'ı dünyanın tarih ve kültür markası yapmaktan bahsetti. Van'ın Türkiye'nin yeşil dostu bir şehir olacağını söyledi.

Van'da insanlık tarihinin gördüğü en önemli eserlerden biri olan, mevcut haliyle adeta tarih ve turizm kokan, hatta ve hatta mağdurları bile bitmeyen Çevre Yolu'ndan bahsetti. İskele'den kampüse yapılan, yapılmasıyla çökmesi arasında sadece birkaç ay olan Sahil Yolu Projeleri'nden övgüyle bahsetti. Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak hatırlatmak istiyoruz.

Van 2011'de iki büyük deprem yaşadı. Ardından TOKİ'ler yapıldı ve o gün bugündür yapılan TOKİ'lerde ne bir yeşillendirme yapıldı ne de bir sosyal donatı. Yapılan okul ve camilerde hiçbir bakım gerçekleştirilmedi ve dökülmeye başladı. TOKİ'lerde yaşayanlar için kış ayları adeta çileye dönüştü. Daha geçtiğimiz günlerde yeniden yapılan Edremit TOKİ'nin yolu sayın bakan ilimizden ayılmadan çöktü" dedi.

"VAN ÜLKEMİZDE ORMANI OLMAYAN BİRKAÇ ŞEHİRDEN BİRİDİR"

Van depreminde hasar gören ve hala yıktırılmayan birçok yapının bulunduğunu ve bu yapılan tehlike saçtığını belirten Başkan İlhan, "Van'ın imar sorunu bir türlü çözülmedi. 18. Madde uygulamasıyla birçok vatandaş mağdur edildi. Edremit TOKİ yolu ve İskele'den kampüse yapılan sahil yolu da aynı Maraş Caddesi'ndeki refüjler misali yapboza döndü. Birinci depremin en büyük yıkıma sebep olduğu Erciş'te yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarıyla da kentin kimliği yok edildi. Van Gölü'nde dip çamuru temizliği yapılıyor.

İyi güzel ama Van Gölü'ne 100'den fazla dereden her an her saniye çamur çöp ve pislik akıyor. Sayın Bakan arıtma tesislerinden bahsetti. Fakat hali hazırda Van Gölü'ne birçok noktadan kanalizasyon akmaya devam ediyor. Hatırlatıyoruz; marifet temizlemek değil, marifet kirletmemektir. Van, Türkiye'nin yeşil dostu olacak demişsiniz. Hatırlatalım Van ülkemizde ormanı olmayan birkaç şehirden biridir. Yeşil konusunda belediyelerinizin marifetlerini anlatmaya gerek yok. Hatta Tuşba Belediye hizmet binası görünsün diye yüzlerce ağacın kesildiğini de bilmeyen yok" diye konuştu.

"VAN'I ÇARPIK KENTLEŞMENİN BAŞKENTİ HALİNE GETİRDİNİZ"

Van'da hatır, gönül ve parti içi siyasi denge gözetilerek atamalar yapıldığını vurgulayan Başkan İlhan, "Yapımı yılan hikâyesine dönen çevre yolunu anlatmaya zaten gerek yok. Kısaca iktidar olarak Van'a öyle hizmetler yaptınız ki, Van'ı çarpık kentleşmenin başkenti haline getirdiniz. Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak verdiğiniz müjdeleri övgüyle anlattığınız hizmetleri yakinen takip ettik ve gördük ki etrafınızda gerçekleri söyleyecek, tabiri caizse kral çıplak diyecek bir tek şahıs görmedik.

Liyakatsiz ellere verilen yetkilerle, evet efendim, tamam efendim anlayışıyla kaynaklarda boşa harcanıyor. Görmekteyiz ki Van'da belediyelerde hatır, gönül ve parti içi siyasi denge gözetilerek atamalar yapılıyor. Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak yaptıklarınızı görüyoruz, biliyoruz ve bizlerde sizleri Allah'a havale ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Van Bölge Gazetesi