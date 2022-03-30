İlhan: Tahran seferlerinin iptal edilmesi üzücü

Van Valiliği ile İranlı havayolu şirketi arasında yapılan görüşmeler sonucunda 4 Şubat'tan itibaren Tahran- Van arasında başlayan uçak seferleri, geçtiğimiz hafta yoğun kar yağışından dolayı dönüş yapamayan uçaktan havalimanı tarafından 700 bin TL civarında bir miktar talep edilmesi sonucu iptal edildi. Konuyla ilgili gazetemizin sorularını yanıtlayan Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, Tahran seferlerinin iptal edilmesinin sebebinin yetkililerden kaynaklandığını belirtti.

GENEL 30.03.2022, 10:01
İlhan: Tahran seferlerinin iptal edilmesi üzücü

İlk seferi 4 Şubat'ta başlayan ve ilk kafilesi büyük bir törenle karşılanan Van- Tahran arasındaki uçak seferleri iptal edildi. Uçak seferlerinin iptal edilmesini değerlendiren Başkan İlhan, Van'daki yetkililerin seferlerin başladığı gün reklamlarını ve şovlarını yaptığını belirterek, yetkililerin Tahran seferleri başlarken, iyi niyetten uzak olduğunu vurguladı.

Van'da yapılan birçok projenin yarım bırakıldığını, Van- Tahran arasındaki uçak seferlerinin de bundan nasibini aldığını belirten Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, bu şehirde iyiye dair, güzele dair ne varsa, yıkmaya niyet etmiş bir iktidar olduğunu söyledi. Tahran- Van seferleri başlarken, yetkililerin iyi niyetten uzak olduğunu, reklamlarını, şovlarını yaptığını söyleyen Başkan İlhan, yaşanan olayların, niyetlerin neticesi olduğunu, niyet hayır olmayınca, akıbetin de hayır olmadığını ifade etti.

"YETKİLİLERİN NİYETİ NEYSE, AKIBETLERİ DE ODUR"

Van- Tahran arasındaki uçak seferlerinin iptal edilmesini değerlendiren Başkan İlhan, "Van- Tahran seferleri başladığında, ilk uçak indiğinde insanlar çiçeklerle karşılanmıştı. Van'da yapılan işler ya yarım bırakılır yâda proje hazırlanır, reklam yapılır yine yarım bırakılır. Bunların birçok örneği var. Bugün Van-Tahran arasındaki uçak seferlerinin iptal edilmesi, bunların bir tekrarıdır. Nasıl birçok projeye binlerce lira harcandı ve yarım bırakıldıysa, Van-Tahran arasındaki uçak seferleri de maalesef öyle oldu.

İlimizde bir çevre yolu proje 11 yıldır tamamlanmadı. Yapılan kısmı ise harap oldu. Adliye lojmanları yapıldı ve çürümeye terk edildi. Yine İskele'de insanların oturduğu ve nefes aldığı bir alan vardı. Orayı da yıkıp, yok ettiler. Bu şehirde iyiye dair, güzele dair ne varsa, yıkmaya niyet etmiş bir iktidar var. Bunların niyeti neyse, akıbetleri de odur. Bu nedenle Tahran seferleri de başlarken, iyi niyetten uzaktılar. Reklamlarını, şovlarını yaptılar. Sonuç olarak seferlerin iptali öğrenmiş olduk. Yaşanan olaylar, niyetlerin neticesidir. Niyet hayır olmayınca, akıbette hayır olmuyor" dedi.

"VAN, FESTİVAL DÜZENLEYECEK AŞAMAYA GELMİŞ BİR KENT DEĞİL"

Van'da her şey dört dörtlükmüş gibi yapılan işlerin söz konusu olduğunu belirten Başkan İlhan, "Van'da şuanda sözde bir festival yapılıyor. Herkes emin olsun ki paralar çarçur ediliyor. Biz festival düzenleyecek aşamaya gelmiş bir kenti değiliz. Biz halen işsizliğin yoğun olduğu, geçim sıkıntısının en çok hissedildiği, vatandaşının kendi yaşadığı toprakları terk edip, göç ekmek zorunda kaldığı bir kentiz. Bugün Van'ın nüfusundan daha çok Vanlı diğer şehirlerde yaşıyorsa, bu en büyük problemdir.

Kimse kalkıp da 'bu şehir iyi, çok güzel, Van'da bu yatırımları yaptık' demesin. Festival kapsamında yapılan indirimlerin gerçekliği bir kere tartışılır. Yeryüzünde hiçbir işletme aldığı ürünü, zararına satmaz. Fahiş bir fiyat üzerine koyup, indirim yapılıyorsa, zaten orada bir problem vardır. Bir yerde indirim var ise aslında orada korkmamız gerekiyor. Bindirim olmadan, indirim olmaz. Biz bu tarz bir ticari anlayışın da ahlaki, insanı, İslami hiçbir şekilde ölçüştüğünü bağdaştıramıyoruz. Elbette ki zaman zaman bazı iş yerleri indirime gider. Bunların sebebi ise, iş değişikliği olur maliyetine satışlar olabilir. Yeri gelir zararına satış yapabilir. Yada bir ürün alır, satamaz, elinde sıkışır, bu malı biran önce elinde çıkarmak için indirim yapar. Ölçüsüz ticaret, ticaret değildir. Her şeyde ölçü vardır. Bunu problemli bir alan olarak görüyoruz" diye konuştu.

"DÜNYADA EN ÇOK YAĞ İTHALATI YAPAN ÜLKEYİZ"

Temel gıda maddelerinde yaşanan fiyat artışlarını da değerlendiren Başkan İlhan, "Devlet temel gıda maddelerinde bütün vergiyi sıfırlasa bile, temel gıda bu hafta yine %30-40 arasında zamlanacak. Ramazan başlıyor diye, bütün gıda fiyatlarına zam yapılacak. Gıda da zaten vergi %1'e indirildi. Bunlar çözüm değil. Çözüm; insanları yaşadığı köylerinde tutmak gerekiyor. Bugün Türkiye nüfusunun %10'nu, %90'nını beslemekle karşı karşıyadır. Bu bir problemdir. Köyde yaşayıp da tarımla, hayvancılıkla alakası olmayan ciddi bir nüfus var.

Dünyanın en güzel coğrafyasında yaşarken, dünyada en çok yağ ithalatı yapan bir ülkeyiz. Bugün 25 liraya mazot alıp, bir tarlayı ekmek için 3 defa süreceksin, gübrenin torbasını 600 liradan alacaksın, sonrada ürün elde edip kar edeceksin. Bugün Rusya'da çiftçiye tarımsal anlamda kullanacağı mazot bedava veriliyor. Rusya bundan 30 yıl önce 20 milyon ton buğday üretiyordu, bugün 100 milyon ton buğday üretiyor. Türkiye, Rusya ile aynı oranda buğday üretiyordu, fakat biz 18,5 milyon tona düştük. 2021 yılında 2 milyon 600 bin ton arpa ithal ettik. 2 milyon 500 bin ton buğday ithal ettik. 650 bin ton ise mısır ithal ettik. Bunların tamamı bir skandaldır" diye konuştu.

"ÜLKE OLARAK TARIMSAL ANLAMDA İFLAS ETMİŞİZ"

Tarım desteklerinin reel destekler olması gerektiğini belirten İlhan, "Dünyanın en güz coğrafyasında, 4 mevsim yaşanan bu ülkede eğer biz bu buğdayı yetiştirip, kendi unumuzu yapamıyorsak, kendi arpamızı üretemiyorsak, hayvanımızı kendi yetiştirdiğimiz arpa ile besleyemiyorsak, kendi ayçiçeği bitkimizi ve diğer bitkileri yetiştiremiyorsak, bu bir skandal olarak tarihe geçecektir. Ülke olarak tarımsal anlamda iflas etmişiz. Yarın birçok çiftçi, arazisini ekemeyecek. Desteklerin tamamı şuanda formalite icabıdır.

Desteklemeler reel destek olmalıdır. Üretilmeyen ürüne, boş araziye destek verilmez. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. İnsanlar bedava paraya alıştırıldı. Tarımdan koparıldı, Türkiye'nin her yerine yol yapıyoruz dediler ve yol yaptılar. Van'daki insanların ilk etapta İstanbul'a gitmesini kolaylaştırdılar. Evimizi, tasımızı, tarağımızı toplayıp, tarlamızı bırakıp gittik. Burada ağa iken, oralarda amele olduk. İşte bugün ameleliğin neticesini hep beraber görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Bölgegazetesi

Yorumlar (0)
4
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 30 Mart 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sakaryaspor 31 68
2. 1461 Trabzon FK 31 67
3. Bodrumspor 31 60
4. Silahtaroğlu Vanspor FK 31 55
5. Afjet Afyonspor 31 53
6. Sivas Belediyespor 31 53
7. Çorum FK 31 49
8. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 30 49
9. Somaspor 30 49
10. İnegölspor 31 48
11. Ankaraspor 31 44
12. Etimesgut Belediyespor 31 36
13. Diyarbekirspor 31 35
14. Sarıyer 31 33
15. Serik Belediyespor 31 33
16. Adıyaman FK 31 32
17. Turgutluspor 31 28
18. Ergene Velimeşespor 31 27
19. Niğde Anadolu FK 31 20
20. Kahramanmaraşspor 31 17
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17