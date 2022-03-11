İlhan: Kimse kimsenin toprağını işgal edemez

Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşı gazetemize değerlendirdi. Başkan İlhan, iki ülke arasındaki savaşın biran önce bitmesini ümit ettiklerini belirterek, masum çocukların ve mazlum insanların ölmemesini ümit ettiklerini ifade etti. ABD ve Rusya arasında sözde düşmanlık, özde bir idam doğrultusunda yürütülen bir Ukrayna savaşı söz konusu olduğunu belirten Başkan İlhan, Antalya'da gerçekleştirilen barış zirvesinin hayırlara vesile olmasını diledi. Dünyada 8 milyar civarında insanın yaşadığına dikkat çeken Başkan İlhan, barış içinde bir dünya hedeflediklerini ve Rusya ile Ukrayna arasındaki problemin de Türkiye eliyle çözülmesinin en büyük temennileri olduğunu söyledi.

"MASUM ÇOCUKLARIN, MAZLUM İNSANLARIN ÖLMEMESİ TEK UMUDUMUZDUR"

Dün Antalya'da gerçekleştirilen barış zirvesini değerlendiren Başkan İlhan, "İnşallah barış zirvesi hayırlı olur. Ukrayna sonuçta topraklarını savunan, bu topraklarını korumak için mücadele veren insanların direnişlerini selamlıyorum.

Her ne olursa olsun, hiçbir ülkenin diğer ülkenin topraklarını işgal etme hakkı yoktur. Rusya'nın, Ukrayna'nın topraklarını işgal etme gibi bir hakkı, hukuku yoktur.

Rusya ve Ukrayna aslında aynı kökenden gelen milletlerdir. Fakat çeşitli bahanelerle, ABD ve Rusya arasında sözde düşmanlık, özde bir idam doğrultusunda yürütülen bir Ukrayna savaşı söz konusudur. Umarım bu savaş biran önce sonlandırılır. Orada masum çocukların, mazlum insanların ölmemesi tek umudumuzdur. Dünyada 8 milyar civarında insan yaşamaktadır.

Herkese yetecek kadar ekmek, su mevcuttur. Bu nedenle barış içinde bir dünya hedefimizdir. Bu probleminde ülkemiz eliyle çözülmesi en büyük umudumuzdur. Antalya'da gerçekleştirilen barış zirvesinin hayırlara vesile olmasını diliyorum ve bu savaşın biran önce sona ermesini ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bölgegazetesi