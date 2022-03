İlhan: Güvenlik sorunu çözülemiyorsa, yöneticiler sorumlu!

Haftalık olarak kent ve ülke gündemiyle ilgili basın toplantılarını sürdüren Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, bu hafta kent genelindeki umumi tuvalet sorununu gündeme taşırken, Van Valiliği tarafından her 15 günde bir gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının yasaklanmasına tepki gösterdi. Van Shopping Fest'i de eleştiren İlhan, festivalin Van'a hiçbir katsının olmadığını ve binlerce liranın heba edildiğini dile getirdi.

"VAN'DA BAYAN WC SORUNU DEVAM EDİYOR"

Şehir gerçeğinden kopuk yerel yöneticilerin kentin umumi tuvalet sorununu görmediğini belirten İlhan, "Kültür ve Turizm kenti olan Van'ımızın bir büyükşehir olmasına rağmen en basit sorunları ve ihtiyaçları liyakatsiz, kenti tanımayan kişilerin yönetimde olması nedeniyle giderilemiyor. En basitinden bu sorunlar arasında umumi tuvalet eksikliği hala devam ediyor. Şehir gerçeğinden kopuk yerel yöneticiler bu ihtiyacı görmüyorlar. Hesap vermedikleri için de belediye kaynaklarını adeta har vurup harman savuruyorlar.

Gündüz hareketli nüfusu 500 bine varan merkez ilçemiz İpekyolu'nda özellikle kadınlar, çocuklu kadınlar, turistler, sağlık sorunu olan kadınlar tuvalet sorunu yaşamaktadır. Çarşıda alışverişe çıkan kadınların en büyük sorunu tuvalettir. Ayıptır günahtır. Anlamsız, kentin kültürüne ve ticari hayatına israftan başka hiçbir bir katkısı olmayan, birilerine kazandıran sözde festival ve etkinlik gibi boş işlerin yerine belediyelerin şehrimizin farklı yerlerinde yeraltına umumî tuvaletler yapması çok daha faydalı olacaktır.

Kaldırım kenarlarını, orta refüjleri, kavşakları beton yığınına dönüştürmekten başka bir meziyeti olmayan vizyonsuz yerel yönetim anlayışı, parkları saçma sapan çirkin kulübelerle doldurmuştur. Bu kulübelerin derhal kaldırılması gerekiyor. Yapanlar için de belediyeye zarara uğrattıkları için soruşturma açılarak zimmet çıkarılmalıdır" dedi.

"POPÜLİST İŞLERDEN VAZGEÇİLMELİ"

Şehrin birçok yerinde zamansız ve yanlış yapılan işlerin heba olduğuna son yıllarda defalarca kez şahit olduklarını belirten İlhan, "Vanlıların görüşü alınmadan yapılan bu işler hiçbir işe yaramamakta, kısa süre içinde işlevini yitirerek dökülmektedir ve topumda tepki görmektedir. Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak soruyoruz! Belediyeler Vanlıların görüşünü almaktan niçin korkuyor? Projelerin ortak akıl ile yapılmasından niçin kaçınılıyor? Belediyeler anlamsız organizasyonlardan önce Van halkı ve İranlı turistler için hijyenik, kullanışlı, güvenli Van'ın uygar kimliğine yakışır, estetik ve modern yeraltı tuvaletleri yapmalıdır.

Engelli kullanımına, çocuk emzirme ve temizlik bölümü olan ergonomik yapıya sahip tuvaletler yapılmalıdır. Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak uyarıyoruz! Van'a gerçekten hizmet etmek, İranlı turistlerin daha fazla gelmesini istiyorsanız popülist işlerden vazgeçin. Ne Vanlıların ne de İranlıların ilgisini çekmeyen etkinliklere para saçmayın. Turizm önce güven ve temizlik ister, bu kafayla turizmde de ilerleme olmaz. Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak açık ve net ifade etmek istiyoruz ki; Belediyeler olarak kente faydalı hiçbir iş yapmayacağınızın farkındayız, bari giderayak birkaç umumi tuvalet yaparak bir işe yarayın" diye konuştu.

"SHOPPİNG FEST'İN, VAN'A HİÇBİR FAYDASI YOK"

Van Shopping Fest'e ne kadar para harcandığının açıklanması gerektiğini belirten İlhan, "Harcanan rakamın kamuoyuna açıklanmasını parti olarak talep ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde birkaç gün içerisinde, şehirdeki kimsenin haberi olmadan bir festival yapılacağı açıklandı. Festivalden kimsenin haberi yok. Şehrin dinamiklerinin haberi yok. Birkaç gün içerisinde bir anda bir karar alınıyor, festival yapıyoruz deniliyor ve yaptık oldu mantığıyla hareket ediliyor. Sadece festivali organize eden birkaç kişi ve bunların etrafındaki sabit bir ekip, bu festivalin açılışını yapıyor. Ardından sözde bir yürüyüş ve basın açıklamasının ardından festival yaptık oluyor.

Bazı sanatçılar bu kapsamda şehre getiriliyor. Şehrin Ocak ayında yaşamadığı soğuğu yaşadığımız bugünlerde, açık hava konseri adı altında, ciddi rakamlar bu sanatçılara ödeniyor. Bu festivalin maliyetinin mutlak süratle kamuoyuna açıklanması gerekiyor. Festivalin gelen turistlere veya bu şehre ne faydası olmuştur mutlaka açıklanması gerekiyor. Emin olun bunun hiçbir faydası yoktur. Sadece gündeme gelmek için yapılan bir şeydir. Hangi indirim yapıldı, hangi mağazada gerçek anlamda indirim var, bunlar bile tartışması konusudur. Bu festivalin Van'a, Vanlılara, İran'a, İranlılara, turistlere, esnafa hiçbir şekilde etkisi ve faydası söz konusu değildir. Sadece burada para saçılıyor ve bu paralarda israf olup gidiyor" ifadelerini kullandı.

"SORUNLAR ÇÖZÜLEMEMİŞSE, YÖNETİCİLERDE SIKINTI VARDIR"

15 günde bir gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının yasaklanmasına da tepki gösteren İlhan, "Van'da 5,5 yıldır bu yasaklar devam ediyor. Bu yasaklar her 15 günde bir tekrar ediliyor. Türkiye'nin 80 ilinde olmayan yasak, Türkiye'nin tek ili olan Van'da uygulanıyor. Aslında bu Van'a her alanda yapılan zorbalığın, zulmün en büyük göstergesidir. Nasıl ki 80 ilde bir iş başlanıp bitiriliyorsa, Van'da iş başlanıyor ve yarım bırakılıyor. Bunun örneklerini saymakla bitiremeyiz. Çevre Yolu örneği, Adliye Lojmanları örneği gibi, Van'da yapılan her iş ne hikmetse ya yarım bırakılıyor, yâda neticelendirilip heba ediliyor. Yâda projeden ibaret kalıyor.

Bu Van'a özgü bir durumdur. Türkiye'de hiçbir ilde olmayan güvenlik sorunu eğer Van'da var ise, hakikaten Van büyük bir tehdit altında ise, o zaman siz 5,5 yılda bu tehditleri bertaraf edemiyorsanız, en büyük güvenlik sorunu bizzat siz yöneticilersiniz. Terörden, güvenlik sorunlarından bahsedip, 15 günde bir tedbir almak zorunda kalıyorsanız, 5,5 yıldır bu meseleyi çözememişseniz, bu şehir için en büyük güvenlik problemi sizsiniz. Eğer kent çok iyi ise, bu yasakları biran önce sonlandırmaları gerekiyor.

Kimse kimsenin özgürlüğünü engelleme hakkına sahip değil. Benim özgürlüğüm, başkasının özgürlüğünün başladığı yerde biter. Bu anlayışla hareket edilmesi gerekir. Kimsenin bir yere zarar verme gibi bir hakkı zaten yoktur. Vatandaşın can ve mal güvenliğinin korunduğu ortamda, ölçülü bir şekilde basın toplantıları, gösteri yürüyüşleri, mitingler yapılır. Fakat Van'da ne hikmetse en basit bir basın açıklaması için bile meydanlara çıkılması konusunda izin gerekiyor. Bu izin ağırlıklı olarak iktidara veriliyor. Zaman zaman iktidarın sözde kavgalı olduğu adreslere veriliyor. Biz daha önce birkaç konuda müracaat ettiğimizde ne yazık ki bu izinleri alamadık" dedi. Başkan İlhan, basın toplantısının ardından basın mensuplarına Necmettin Erbakan'ın 'Davam' isimli kitabını imzalayarak takdim etti.

Bölgegazetesi