Iğdır'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 8 kişi yaralandı
IĞDIR (AA) - Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 8 kişi yaralandı.
Abbasgöl köyünde dün içme suyu nedeniyle çıkan kavgada köyün muhtarı İsa Tosun yaralandı.
Olayın ardından akraba olan Çekim ve Tosun aileleri arasında bugün tekrar çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Taş, bıçak, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada 2'si kadın, 1'i çocuk 8 kişi yaralandı.
Yaralılar, Tuzluca ve Iğdır devlet hastanelerine kaldırıldı.
Silahla yaralanan Suat Çekim'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.
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