İçişleri'nden taksi ve tır parkları için yeni düzenleme
Kaçak göçmenlere yönelik uygulamaya konulan iki tedbire göre, taksi şoförleri yolcuların belgesini kontrol edebilecek; tır parklarında ise kamera sistemiyle denetim yapılacak.
Son zamanlarda taksi ve tırlar aracılığıyla ülkeye kaçak yollardan giriş yapan göçmenler, İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi.
Bir süredir konu üzerinde çalışma yürüten Bakanlık, iki yeni tedbiri hayata geçirme kararı aldı.
Tedbirlerin detaylarını Bakan Süleyman Soylu açıkladı.
Göç Kurulu Toplantısı'nda göçmenlerin ilden ile taşınmasına kimsenin aracılık etmemesi gerektiğini vurgulayan Bakan Soylu, tedbirlerin bugün itibarıyla başlayacağını söyledi.
Belge kontrol zorunluluğu
Bugün valiliklere yazı göndereceklerini belirten Bakan Soylu, şu ifadelere yer verdi:
"Taksilerle il dışına yabancı yolcu taşınması halinde, taksicilere yabancı yolcuların il dışı seyahat izin belgelerinin kontrolü yükümlülüğü getiriyoruz. Şunu söyleyebilirlerdi; 'Biz taşıdık ama kaçak olduğunu bilmiyoruz.' diyebilirlerdi. Onun önüne geçiyoruz. Otobüslerde zaten bilet alırken böyle bir yükümlülük söz konusuydu. Bu yükümlülüğe uymayanlara da kanunda belirtilen cezaların kesilmesine dair bir talimat veriyoruz. İki türlü ceza var. Bilerek taşıdığı tespit edilirse insan kaçakçılığına girer. Aynı zamanda bununla beraber valilikler idari emir yayınladıkları için de idari para cezasına girer. Hem adli hem de idari olarak."
Tır parklarına kamera sistemi
Aynı talimatla tır ve kamyon parklarına ilişkin bir tedbir getirdiklerini dile getiren Soylu, "Tır kasalarının brandalarını keserek içlerine kaçak yolcu alınmasına karşı tır parklarına kamera sistemi kurmayı ve diğer güvenlik tedbirlerini almayı da tedbir olarak getiriyoruz. Burada da bazı tırların kasalarında taşınıyor. 'Brandayı kestiler, içeri girdiler, benim bilgim yok.' diyorlar. Buna ait bir tedbiri de göçmen kaçakçılığıyla mücadele başlığı altında getiriyoruz." dedi.
"Bizde yabancı düşmanlığı yoktur"
AA'nın haberine göre; Türkiye'de 'yabancı düşmanlığı' diye bir kavramın olmadığını da belirten Bakan Soylu, "Batı'nın vardır. Komşusu açken tok yatanı sorgulayan bir inancın mensuplarıyız. Birileri kendi değerlerimizden bizi koparmaya çalışabilirler. Göç meselesi bir insanlık meselesidir." diye konuştu.
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